Завод Свердлова у Дзержинську. Фото: Нижегородская правда

Міноборони Росії заявило про збиття безпілотників над двома областями РФ. Водночас російські телеграм-канали пишуть про атаку на оборонний завод у Дзержинську.

У Міноборони РФ стверджують, що три українські безпілотники нібито перехопили над територією Нижньогородської області, а ще один нібито збили над Бєлгородською областю.

Телеграм-канал Baza пише, що дрони намагалися атакувати завод імені Свердлова в Дзержинську — оборонне підприємство в Нижньогородській області.

Очевидці розповіли, що приблизно о 2:00 чули два гучні вибухи в районі міської промзони. Завод імені Свердлова, який там розташований, виробляє вибухівку та продукцію оборонного призначення.

Нагадаємо, уряд Росії заборонив експорт бензину до інших країн з 1 березня. Обмеження запровадили після серії атак української армії на нафтопереробні заводи та аварій, наслідки яких не можуть бути швидко подолані через західні санкції.