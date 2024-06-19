Ілюстраційне фото

В Україні у 2025 році планують запустити портал «еТютюн», який міститиме інформацію про інгредієнти тютюнових виробів та викиди внаслідок їх вживання.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що портал «еТютюн» забезпечить прозорість обігу тютюнових виробів, дасть змогу державі контролювати їхню якість, мати чіткий перелік виробників та імпортерів тютюнових виробів в Україні і боротися з «чорним ринком».

«еТютюн» планують запустити у лютому 2025 року. Надалі українська система буде синхронізованою із європейською.

— Запуск цифрового проєкту «еТютюн» дасть державі дієвий механізм контролю над тим, щоб продукція відповідала загальноприйнятим європейським нормам, – додали на урядовому порталі.

Нагадаємо, що уряд скасував у 2023 році норми щодо маркування пачок сигарет. Тепер з січня 2024 року попередження про шкоду куріння займатимуть 65% площі пачки.