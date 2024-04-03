В Україні з’явиться військовий омбудсмен. Фото: Міноборони

В Україні створили нову інституцію, яка займатиметься захистом прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Фактично мова йде про появу військового омбудсмена, повідомили в Міноборони.

3 квітня на виконання доручення президента Володимира Зеленського відбулася установча нарада з питань захисту прав військовослужбовців під головуванням Міністра оборони України Рустема Умєрова та за участі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Зокрема, було створено Центральне управління захисту прав військовослужбовців, яке безпосередньо підпорядковується Міністру оборони та відповідатиме за розгляд звернень та скарг військовослужбовців, надання первинної правничої допомоги, проведення перевірок та розслідування порушень прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Основні порушення, які будуть перевірятися Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, включають:

забезпечення військовослужбовців

право на відпустку

недопущення зловживання правами командирів

ненадання/недостатнє надання медичної допомоги

соціальні гарантії

порушення гендерної рівності

Під час роботи над документом був врахований досвід країн, де інститут військового омбудсмена довів свою ефективність: Швеції, Норвегії, Австрії, Німеччини, Канади, Ірландії, Чеської Республіки та Бельгії. У Швеції інститут військового омбудсмена успішно функціонує понад 110 років.

— Ми маємо гарячу лінію, маємо інструменти моніторингу соцмереж, де військові пишуть про порушення своїх прав. Тепер маємо сили і засоби швидкого реагування на такі сигнали. Якщо проведена за моїм наказом перевірка встановить склад злочину щодо порушення прав військовослужбовців, відповідне звернення буде негайно спрямовуватись до правоохоронців. Воїни мають і будуть відчувати, що їхня гідність є для МОУ найвищою цінністю. І міністерство не дозволить нікому зневажувати права військових, — наголосив міністр оборони Рустем Умєров.

Нагадаємо, нещодавно в Україні запрацювала телефонна «Єдина ветеранська лінія», яка надає підтримку військовим та їхнім родинам.