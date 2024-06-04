ВР ухвалила закон про статус англійської мови в Україні. Фото для ілюстрації

Верховна Рада 4 червня ухвалила ініційований президентом України законопроєкт №9432, що визначає застосування англійської мови в країні. Також він визначає категорії посад, на яких кандидати повинні володіти англійською.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Документ підтримали 236 депутатів.

За словами нардепа, закон закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Також закон визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я.

Згідно з законом, англійську мову будуть зобов'язані знати:

держслужбовці категорії «А» (держсекретар Кабміну та його заступники тощо),

«Б» (керівники структурних підрозділів державних органів та їхні заступники тощо),

і «В» (держпосадовці, які не ввійшли до попередніх двох категорій);

голови місцевих держадміністрацій та їхні заступники;

військовослужбовці офіцерського складу, які служать за контрактом;

поліцейські середнього та вищого складу, керівники інших правоохоронних органів, перелік яких визначить Кабмін;

прокурори;

працівники митної та податкової служб;

керівники суб'єктів господарювання державного сектора економіки.

Раніше повідомлялось, що держава надаватиме фінансову допомогу громадянам на оплату курсів вивчення англійської мови через програму «єПідтримка».