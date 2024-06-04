Верховна Рада 4 червня ухвалила ініційований президентом України законопроєкт №9432, що визначає застосування англійської мови в країні. Також він визначає категорії посад, на яких кандидати повинні володіти англійською.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
Документ підтримали 236 депутатів.
За словами нардепа, закон закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.
Також закон визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я.
Згідно з законом, англійську мову будуть зобов'язані знати:
Раніше повідомлялось, що держава надаватиме фінансову допомогу громадянам на оплату курсів вивчення англійської мови через програму «єПідтримка».
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Верховна Рада 4 червня ухвалила ініційований президентом України законопроєкт №9432, що визначає застосування англійської мови в країні. Також він визначає категорії посад, на яких кандидати повинні володіти англійською.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
Документ підтримали 236 депутатів.
За словами нардепа, закон закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.
Також закон визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я.
Згідно з законом, англійську мову будуть зобов'язані знати:
Раніше повідомлялось, що держава надаватиме фінансову допомогу громадянам на оплату курсів вивчення англійської мови через програму «єПідтримка».
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