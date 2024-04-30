Facebook та Instagram. Фото з відкритих джерел

Євросоюз проведе розслідування щодо Facebook та Instagram через побоювання у недостатній протидії дезінформації з Росії у компанії Meta.

Про це повідомляє на сайті Єврокомісії.

«Ми розпочинаємо офіційне провадження проти Meta, оскільки підозрюємо її в порушенні зобов’язань Акту із цифрових послуг щодо оманливої реклами та політичного контенту, а також щодо ненадання дослідникам, журналістам та учасникам виборчого процесу інструментів моніторингу в реальному часі та ефективних механізмів для виявлення незаконного контенту», — заявив єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі Тьєррі Бретон.

Зазначається, що порушення, у яких підозрюють Meta, включають політику та практику щодо оманливої реклами та політичного контенту у сервісах компанії.

Крім того, ЄК підозрює, що механізм позначення незаконного вмісту в службах («Повідомлення та дії»), а також механізми відшкодування для користувачів і внутрішніх скарг не відповідають вимогам DSA та що існують недоліки в наданні Meta доступу дослідникам до загальнодоступних даних.

Відкриття провадження ґрунтується на попередньому аналізі звіту про оцінку ризиків, надісланого Meta у вересні 2023 року, відповідях компанії на офіційні запити ЄК на інформацію (щодо незаконного контенту та дезінформації, доступу до даних, підписки на політику без реклами та генерувального ШІ), загальнодоступні звіти та власний аналіз Єврокомісії.

Нагадаємо, що 5 березня цього року у Facebook та Instagram стався збій.