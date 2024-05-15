Українці люблять платити безконтактно, що доводять 115,14 млн дійсних банківських карток (в середньому по три на кожного громадянина) та щорічний приріст їх на 4,5%. Не в останню чергу завдяки технологіям.
Оскільки оплата смартфоном або смарт-годинами виключає пластик, замовити платіжну картку онлайн і відразу почати нею користуватися – справа десяти хвилин.
Простими словами, це пластикова карта, яку не можна торкнутися. Віртуальна карта зберігає функції традиційної банківської, але платежі за нею захищені краще завдяки потрійним протоколам – платіжній системі, банку-емітенту та банку-еквайєру.
Донедавна єдиною незручністю платіжної картки онлайн було обмеження у знятті готівки. Але деякі банки, зокрема, Райффайзен вже підключили послугу «безконтактний банкомат» і кеш з віртуальної карти тепер теж можна переводити в готівку.
Розкажемо на прикладі Райф-банку, де безкоштовно онлайн оформляються три дебетові картки:
Райфкартка – для особистих потреб;
АТБ від Райфу – для знижок у мережі супермаркетів;
Visa Fishka – для економії на АЗС ОККО.
Щоб стати власником будь-якого з перерахованих інструментів, необхідно мати реєстрацію на порталі держпослуг “Дія” із завантаженими сканами документів – айді-картою чи закордонним паспортом та ІПН.
Це необхідно для проходження ідентифікації у процесі оформлення та підписання договору за допомогою КЕП.
Від дебетової віртуальної карти вас відокремлюють 7 кліків:
з App Store або Google Play скачайте MyRaif;
встановіть його на смартфон та відкрийте;
підтвердьте свій мобільний номер;
виберіть картку, яку бажаєте відкрити;
на запит перейдіть у додаток “Дія”;
надайте копії запитуваних документів;
завізуйте запропонований договір КЕП.
Все, віртуальна карта вже у вашому MyRaif. Наповнюйте її грошима і витрачайте їх на своє задоволення.
Оскільки дебетова карта - інструмент, за допомогою якого ви оперуєте суто особистими засобами, вибирайте його, виходячи з вашого способу життя.
Якщо ви добре заробляєте та знижки (як і загалом економія) вас не особливо цікавлять, підійде Райфкарта з постійним кешбеком за трьома категоріями: аптеки – 1,5%; кафе та ресторани – 2%; метро – 10%.
Для багатодітних сімей, студентів та пенсіонерів зручна карта «АТБ від Райфу», що забезпечує до 40% економії з кожного чека в супермаркетах найбільшої торгової мережі по всій Україні. Крім того, картка гарантує додаткові мінус 5% на товари, які вже продаються у цих магазинах зі знижкою.
Власникам транспортних засобів подобається Visa Fishka, завдяки якій з кожного літра пального на АЗС ОККО власники отримують повернення на рахунок від 0,5 до 2 грн. безпосередньо від Райф-банку. Плюс 5% знижки на інші товари на заправці та до 10% кешбеку на певні категорії. Окремо діють персональні бонуси від заправника.
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Українці люблять платити безконтактно, що доводять 115,14 млн дійсних банківських карток (в середньому по три на кожного громадянина) та щорічний приріст їх на 4,5%. Не в останню чергу завдяки технологіям.
Оскільки оплата смартфоном або смарт-годинами виключає пластик, замовити платіжну картку онлайн і відразу почати нею користуватися – справа десяти хвилин.
Простими словами, це пластикова карта, яку не можна торкнутися. Віртуальна карта зберігає функції традиційної банківської, але платежі за нею захищені краще завдяки потрійним протоколам – платіжній системі, банку-емітенту та банку-еквайєру.
Донедавна єдиною незручністю платіжної картки онлайн було обмеження у знятті готівки. Але деякі банки, зокрема, Райффайзен вже підключили послугу «безконтактний банкомат» і кеш з віртуальної карти тепер теж можна переводити в готівку.
Розкажемо на прикладі Райф-банку, де безкоштовно онлайн оформляються три дебетові картки:
Райфкартка – для особистих потреб;
АТБ від Райфу – для знижок у мережі супермаркетів;
Visa Fishka – для економії на АЗС ОККО.
Щоб стати власником будь-якого з перерахованих інструментів, необхідно мати реєстрацію на порталі держпослуг “Дія” із завантаженими сканами документів – айді-картою чи закордонним паспортом та ІПН.
Це необхідно для проходження ідентифікації у процесі оформлення та підписання договору за допомогою КЕП.
Від дебетової віртуальної карти вас відокремлюють 7 кліків:
з App Store або Google Play скачайте MyRaif;
встановіть його на смартфон та відкрийте;
підтвердьте свій мобільний номер;
виберіть картку, яку бажаєте відкрити;
на запит перейдіть у додаток “Дія”;
надайте копії запитуваних документів;
завізуйте запропонований договір КЕП.
Все, віртуальна карта вже у вашому MyRaif. Наповнюйте її грошима і витрачайте їх на своє задоволення.
Оскільки дебетова карта - інструмент, за допомогою якого ви оперуєте суто особистими засобами, вибирайте його, виходячи з вашого способу життя.
Якщо ви добре заробляєте та знижки (як і загалом економія) вас не особливо цікавлять, підійде Райфкарта з постійним кешбеком за трьома категоріями: аптеки – 1,5%; кафе та ресторани – 2%; метро – 10%.
Для багатодітних сімей, студентів та пенсіонерів зручна карта «АТБ від Райфу», що забезпечує до 40% економії з кожного чека в супермаркетах найбільшої торгової мережі по всій Україні. Крім того, картка гарантує додаткові мінус 5% на товари, які вже продаються у цих магазинах зі знижкою.
Власникам транспортних засобів подобається Visa Fishka, завдяки якій з кожного літра пального на АЗС ОККО власники отримують повернення на рахунок від 0,5 до 2 грн. безпосередньо від Райф-банку. Плюс 5% знижки на інші товари на заправці та до 10% кешбеку на певні категорії. Окремо діють персональні бонуси від заправника.