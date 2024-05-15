Українці люблять платити безконтактно, що доводять 115,14 млн дійсних банківських карток (в середньому по три на кожного громадянина) та щорічний приріст їх на 4,5%. Не в останню чергу завдяки технологіям.

Оскільки оплата смартфоном або смарт-годинами виключає пластик, замовити платіжну картку онлайн і відразу почати нею користуватися – справа десяти хвилин.

Що таке банківська карта онлайн

Простими словами, це пластикова карта, яку не можна торкнутися. Віртуальна карта зберігає функції традиційної банківської, але платежі за нею захищені краще завдяки потрійним протоколам – платіжній системі, банку-емітенту та банку-еквайєру.

Донедавна єдиною незручністю платіжної картки онлайн було обмеження у знятті готівки. Але деякі банки, зокрема, Райффайзен вже підключили послугу «безконтактний банкомат» і кеш з віртуальної карти тепер теж можна переводити в готівку.

Як оформити платіжну картку онлайн

Розкажемо на прикладі Райф-банку, де безкоштовно онлайн оформляються три дебетові картки:

Райфкартка – для особистих потреб;

АТБ від Райфу – для знижок у мережі супермаркетів;

Visa Fishka – для економії на АЗС ОККО.

Щоб стати власником будь-якого з перерахованих інструментів, необхідно мати реєстрацію на порталі держпослуг “Дія” із завантаженими сканами документів – айді-картою чи закордонним паспортом та ІПН.

Це необхідно для проходження ідентифікації у процесі оформлення та підписання договору за допомогою КЕП.

Покрокове відкриття карти онлайн в Райфі.

Від дебетової віртуальної карти вас відокремлюють 7 кліків:

з App Store або Google Play скачайте MyRaif; встановіть його на смартфон та відкрийте; підтвердьте свій мобільний номер; виберіть картку, яку бажаєте відкрити; на запит перейдіть у додаток “Дія”; надайте копії запитуваних документів; завізуйте запропонований договір КЕП.

Все, віртуальна карта вже у вашому MyRaif. Наповнюйте її грошима і витрачайте їх на своє задоволення.

Яку дебетову карту краще відкрити у Райфі

Оскільки дебетова карта - інструмент, за допомогою якого ви оперуєте суто особистими засобами, вибирайте його, виходячи з вашого способу життя.

Якщо ви добре заробляєте та знижки (як і загалом економія) вас не особливо цікавлять, підійде Райфкарта з постійним кешбеком за трьома категоріями: аптеки – 1,5%; кафе та ресторани – 2%; метро – 10%.

Для багатодітних сімей, студентів та пенсіонерів зручна карта «АТБ від Райфу», що забезпечує до 40% економії з кожного чека в супермаркетах найбільшої торгової мережі по всій Україні. Крім того, картка гарантує додаткові мінус 5% на товари, які вже продаються у цих магазинах зі знижкою.

Власникам транспортних засобів подобається Visa Fishka, завдяки якій з кожного літра пального на АЗС ОККО власники отримують повернення на рахунок від 0,5 до 2 грн. безпосередньо від Райф-банку. Плюс 5% знижки на інші товари на заправці та до 10% кешбеку на певні категорії. Окремо діють персональні бонуси від заправника.