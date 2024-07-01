Загроза спалаху холери. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

В тимчасово окупованому росією Маріуполі є серйозна загроза спалаху холери через проблеми з якістю води.

Про це повідомляє пресслужба міськради Маріуполя.

Вказується, що фахівці проаналізували водойми, річок та морської води в межах Маріуполя та виявили холероподібний вібріон.

Тому у зоні ризику – річка Кальміус у районі селища Садки та Пост-мосту, річка Кальчик у районі тубдиспансеру, а також морський пляж у районі судноремонтного заводу.

«Купатися у цих місцях небезпечно. Нагадаємо, що раніше окупанти заборонили купання в Азовському морі. Незважаючи на це, продовжують забруднювати воду каналізаційними стоками та сміттям», — додали у міській раді.

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії та перебої з водопостачанням можуть призвести до спалахів інфекційних захворювань, зокрема вірусний гепатит А, гастроентероколіт і, ймовірно, холера.