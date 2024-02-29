У Запоріжжі та районі зменшили тривалість комендантської години.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
З 1 березня комендантська година буде починатись о 24:00 і завершуватись о 5:00.
До цього комендантська година починалася о 23:00. Таким чином її тривалість скоротили на одну годину.
Нагадаємо, правоохоронці пояснили, за яких умов можна уникнути штрафу за порушення комендантської години, відповідного до нового закону.
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У Запоріжжі та районі зменшили тривалість комендантської години.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
З 1 березня комендантська година буде починатись о 24:00 і завершуватись о 5:00.
До цього комендантська година починалася о 23:00. Таким чином її тривалість скоротили на одну годину.
Нагадаємо, правоохоронці пояснили, за яких умов можна уникнути штрафу за порушення комендантської години, відповідного до нового закону.