Комендантська година. Фото з відкритих джерел

У Запоріжжі та районі зменшили тривалість комендантської години.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

З 1 березня комендантська година буде починатись о 24:00 і завершуватись о 5:00.

До цього комендантська година починалася о 23:00. Таким чином її тривалість скоротили на одну годину.

Нагадаємо, правоохоронці пояснили, за яких умов можна уникнути штрафу за порушення комендантської години, відповідного до нового закону.