В керуючій компанії «Місто для людей» відреагували на скаргу жителів будинку по вулиці Поздовжній, 85 у Миколаєві, які просять відремонтувати каналізацію. Там пояснили, що мешканці постійно засмічують каналізаційний випуск.

Таке пояснення фахівці «МДЛ» дали у коментарі «НикВести».

Нагадаємїмо, жителі будинку поскаржилися, що нечистоти затоплюють підвал будинку, через це у під’їзні стоїть сильний запах каналізації.

«За даною адресою постійною проблемою є засмічення каналізаційного випуску та підпір дворової каналізації. Мешканці 4 під'їзду засмічують каналізаційний випуск відходами їжі, піском для котячих туалетів та серветками. Внаслідок цього колодязь стає на підпорі, нечистам нікуди виходити, тому вони затоплюють підвал будинку», — повідомили в компанії.

Скриншот з відео, опублікованого на сторінці контакт-центру Скриншот з відео, опублікованого на сторінці контакт-центру

Там наголосили, що прочищення каналізаційного випуску здійснюється комунальним підприємством «Миколаївводоканал». Але це допомагає не на довго, оскільки мешканці не правильно експлуатують систему.

«Проблема повторюється періодично через неправильну експлуатацію мешканцями каналізаційних мереж», — зазначили в «МДЛ».

Відремонтувати каналізаційну мережу управляюча компанія відмовляється. Там пояснили, що на ремонт каналізації коштів немає, оскільки мешканці будинку заборгували компанії за послугу з управління.

«Можливо, протягом поточного року виконаємо ці роботи по міській програмі співфінансування, але за умови, якщо буде можливість у міста виділити на це кошти», — зазначили в «МДЛ».

Там також додали, що після отримання чергової скарги, 2 квітня фахівці керуючої компанії перевірили стан справ і зʼясували, що працівники «Миколаївводоканалу» не виконали роботи з прочищення підхід колодязя у 4 підʼїзді будинку, через що нечистоти продовжують затоплювати підвал.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві власники квартир у будинку на проспекті Миру, 28, жалілися на протікання каналізації з 2022 року. Вони запевняли, що нечистоти вже витікають у під’їзд, через що там стоїть жахливий сморід.

Тоді в компанії «Місто для людей» відповіли на скарги миколаївців щодо протікання каналізації. В «МДЛ» зазначили, що така ситуація склалася через те, що жителі багатоповерхівки засмічують каналізаційні колодязі. Прочисткою системи займається комунальне підприємство «Миколаївводоканал».

Також у Миколаєві власники приватних гаражів по вулиці Госпітальній скаржаться на регулярний витік нечистот з переповнених люків. Кожного дня близько 9 ранку з люків на території гаражів йде викид води з нечистотами та засобами жіночої гігієни з Міської лікарні № 1, яка розташована неподалік.

Крім того, нещодавно жителі мікрорайону Тернівка поскаржилися на асенізаторські автомобілі, які зливають нечистоти в посадках та каналізаційних люках, замість офіційно відведених для цього місць.

Раніше, у Новому Бузі місцеві мешканці обурилися бездіяльності влади та комунального підприємства «Добробут», які досі не визначили офіційне місце скидання нечистот. Місцеві помічали, як асенізаторські автомобілі зливають смердючі відходи у люк непрацюючої каналізаційної мережі неподалік міської ради.

Раніше у «Миколаївводоканалі» поскаржилися, що містяни викидають в унітази те, що повинно бути у смітнику.

Також повідомлялося, що в центрі Миколаєва робітники кафе зливала нечистоти у дощову каналізацію.