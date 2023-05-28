Ярослав Ракицький

У неділю, 28 травня, відбувся матч 29 туру Української Прем’єр-ліги, в якому донецький «Шахтар» обіграв «Дніпро-1» і достроково став чемпіоном.

Про це повідомляє Sport.ua.

У кінці зустрічі на полі сталася масова бійка за участю гравців обох команд. У хід йшли удари ногами і руками, а також задушливі прийоми. Захисник клубу «Дніпро-1» Рональд Матарріта розсік захиснику «Шахтаря» Ярославу Ракіцькому брову хуком зліва, коли той схопив його за голову.

Суддя Катерина Монзуль показала 5 червоних карток за неспортивну поведінку.

Після вилучення голкіпера «Шахтаря» Анатолія Трубіна Ярослав Ракіцький ненадовго зайняв місце у воротах.

Гра пройшла у Львові на полі «Арени Львів».