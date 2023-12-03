Спортсмени з Миколаєва вибороли медалі на Всеукраїнських національних змаганнях із фехтування.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Турнір відбувся 2 грудня у Києві. Вихованці спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з фехтування вибороли повний комплект нагород:

Єлізар Дирда завоював перше місце

Артем Коржовий виборов срібло

У скарбничці Михайла Гуріна та Микити Асташова — бронза

Крістіна Кулик та Мілана Степовик посіли третє місце серед дівчат

Тренують спортсменів Лариса Павленко, Ірина Зикова та Маргарита Сопінська.

Нагадаємо, що в Черкасах 24-26 листопада відбувся чемпіонат України в естафеті на короткому колі та командний чемпіонат України в груповій гонці з велосипедного спорту. Вихованці Миколаївської СДЮСШОР посіли призові місця: