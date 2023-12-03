Спортсмени з Миколаєва вибороли медалі на Всеукраїнських національних змаганнях із фехтування.
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
Турнір відбувся 2 грудня у Києві. Вихованці спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з фехтування вибороли повний комплект нагород:
Тренують спортсменів Лариса Павленко, Ірина Зикова та Маргарита Сопінська.
Нагадаємо, що в Черкасах 24-26 листопада відбувся чемпіонат України в естафеті на короткому колі та командний чемпіонат України в груповій гонці з велосипедного спорту. Вихованці Миколаївської СДЮСШОР посіли призові місця:
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Спортсмени з Миколаєва вибороли медалі на Всеукраїнських національних змаганнях із фехтування.
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
Турнір відбувся 2 грудня у Києві. Вихованці спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з фехтування вибороли повний комплект нагород:
Тренують спортсменів Лариса Павленко, Ірина Зикова та Маргарита Сопінська.
Нагадаємо, що в Черкасах 24-26 листопада відбувся чемпіонат України в естафеті на короткому колі та командний чемпіонат України в груповій гонці з велосипедного спорту. Вихованці Миколаївської СДЮСШОР посіли призові місця: