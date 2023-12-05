Вихованці миколаївської школи танців «Yes I Can» вибороли 24 призових місця на чемпіонаті України з сучасних танців.
Про це «НикВести» повідомила адміністрація школи.
Зазначається, що чемпіонат Національної першості з сучасних танців «Life in Dance» проходив з 2 по 3 грудня у Києві під егідою Асоціації сучасних та естрадних танців України.
Всього у змаганнях блали учнасть 31 представник школи з 3160 учасників Чемпіонату. Спортсмени представляли Миколаїв у таких видах танцю як: Hip-hop, jazz-funk, break dance, k-pop, waacking та vogue та показали наступні результати:
Вікова категорія 2007 та старше:
• Hip Hop Національна Першість — 1 місце, Білий Сергій, 16 років.
• Hip Hop Чемпіонат України — 1 місце, Білий Сергій, 16 років.
• Vogue чемпіонат України — 1 місце, Самойлова Софія. 19 років.
• Jazz-funk 2 ліга — 1 місце, Самойлова Софія. 19 років.
• Me against the music (одна вікова катеогрія) — Колос Марія, 20 років.
• Break dance чемпіонат України — 2 місце, Дніпровський Максим, 16 років.
• Waacking чемпіонат України — 3 місце, Лебєдєва Валерія, 20 років.
Вікова категорія 2008-2009:
• K-pop Національна першість — 1 місце, Свідро Юлія, 14 років
• K-pop 2 ліга — 2 місце, Рубанік Анастасія, 15 років.
• Hip-Hop перша ліга — 3 місце, Огняникова Тетяна, 15 років.
• Hip-Hop Національна Першість — 1 місце, Паламарчук Ксенія, 15 років.
Вікова категорія 2010-2011:
• Hip-hop 1 Ліга — 1 місце, Ємелін Владислав, 11 років.
• Break dance Чемпіонат України — 1 місце, Ємелін Владислав, 11 років.
• Jazz-funk 2 ліга — 2 місце, Торопова Вероніка, 12 років.
• K-pop 2 ліга — 1 місце, Кулик Маргарита, 13 років.
Вікова катеорія 2014-2015:
• K-pop 2 ліга — 1 місце. Цуркан Олександра,
• Break dance 2 ліга — 1 місце, Олійник Дмитро, 7 років.
«В дуєтах 1 місце в категорії Hip-hop (вікова категорія 2007 та старше), перемогу виборили — Колос Марія та Лебєдєва Валерія. 2 місце в категораї Jazz-funk (вікова категорія 2007 та старше) зайняли — Гірняк Єва та Колос Марія», — йдеться в повідомленні.
В загальних номерах до Миколаєва приїхали наступні нагороди:
• Jazz-Funk Юси Мала Група Чемпіонат України — 2 місце
• Hip-Hop Юси Мала Група Чемпіонат України — 1 місце
• POP Юніори Мала Група Чемпіонат України — 1 місце
• Jazz-funk Street dance show Дорослі Формейшн Відкрита ліга — 2 місце
• Hip-hop Street dance show Дорослі Формейшн Відкрита ліга — 1 місце.
«Миколаїв вкотре на високому рівні нагадав про свою творчу та танцювальну місць, силу духу та жагу до перемоги», — зазначили в школі танців.
Нагадаємо, миколаївські спортсмени здобули призові місця Всеукраїнського змагання з кікбоксингу на честь загиблих героїв України.
Крім того спортсмени з Миколаєва вибороли медалі на Всеукраїнських національних змаганнях із фехтування.
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Вихованці миколаївської школи танців «Yes I Can» вибороли 24 призових місця на чемпіонаті України з сучасних танців.
Про це «НикВести» повідомила адміністрація школи.
Зазначається, що чемпіонат Національної першості з сучасних танців «Life in Dance» проходив з 2 по 3 грудня у Києві під егідою Асоціації сучасних та естрадних танців України.
Всього у змаганнях блали учнасть 31 представник школи з 3160 учасників Чемпіонату. Спортсмени представляли Миколаїв у таких видах танцю як: Hip-hop, jazz-funk, break dance, k-pop, waacking та vogue та показали наступні результати:
Вікова категорія 2007 та старше:
• Hip Hop Національна Першість — 1 місце, Білий Сергій, 16 років.
• Hip Hop Чемпіонат України — 1 місце, Білий Сергій, 16 років.
• Vogue чемпіонат України — 1 місце, Самойлова Софія. 19 років.
• Jazz-funk 2 ліга — 1 місце, Самойлова Софія. 19 років.
• Me against the music (одна вікова катеогрія) — Колос Марія, 20 років.
• Break dance чемпіонат України — 2 місце, Дніпровський Максим, 16 років.
• Waacking чемпіонат України — 3 місце, Лебєдєва Валерія, 20 років.
Вікова категорія 2008-2009:
• K-pop Національна першість — 1 місце, Свідро Юлія, 14 років
• K-pop 2 ліга — 2 місце, Рубанік Анастасія, 15 років.
• Hip-Hop перша ліга — 3 місце, Огняникова Тетяна, 15 років.
• Hip-Hop Національна Першість — 1 місце, Паламарчук Ксенія, 15 років.
Вікова категорія 2010-2011:
• Hip-hop 1 Ліга — 1 місце, Ємелін Владислав, 11 років.
• Break dance Чемпіонат України — 1 місце, Ємелін Владислав, 11 років.
• Jazz-funk 2 ліга — 2 місце, Торопова Вероніка, 12 років.
• K-pop 2 ліга — 1 місце, Кулик Маргарита, 13 років.
Вікова катеорія 2014-2015:
• K-pop 2 ліга — 1 місце. Цуркан Олександра,
• Break dance 2 ліга — 1 місце, Олійник Дмитро, 7 років.
«В дуєтах 1 місце в категорії Hip-hop (вікова категорія 2007 та старше), перемогу виборили — Колос Марія та Лебєдєва Валерія. 2 місце в категораї Jazz-funk (вікова категорія 2007 та старше) зайняли — Гірняк Єва та Колос Марія», — йдеться в повідомленні.
В загальних номерах до Миколаєва приїхали наступні нагороди:
• Jazz-Funk Юси Мала Група Чемпіонат України — 2 місце
• Hip-Hop Юси Мала Група Чемпіонат України — 1 місце
• POP Юніори Мала Група Чемпіонат України — 1 місце
• Jazz-funk Street dance show Дорослі Формейшн Відкрита ліга — 2 місце
• Hip-hop Street dance show Дорослі Формейшн Відкрита ліга — 1 місце.
«Миколаїв вкотре на високому рівні нагадав про свою творчу та танцювальну місць, силу духу та жагу до перемоги», — зазначили в школі танців.
Нагадаємо, миколаївські спортсмени здобули призові місця Всеукраїнського змагання з кікбоксингу на честь загиблих героїв України.
Крім того спортсмени з Миколаєва вибороли медалі на Всеукраїнських національних змаганнях із фехтування.