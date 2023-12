Вихованці миколаївської школи танців «Yes I Can» вибороли 24 призових місця на чемпіонаті України з сучасних танців.

Про це «НикВести» повідомила адміністрація школи.

Зазначається, що чемпіонат Національної першості з сучасних танців «Life in Dance» проходив з 2 по 3 грудня у Києві під егідою Асоціації сучасних та естрадних танців України.

Всього у змаганнях блали учнасть 31 представник школи з 3160 учасників Чемпіонату. Спортсмени представляли Миколаїв у таких видах танцю як: Hip-hop, jazz-funk, break dance, k-pop, waacking та vogue та показали наступні результати:

Вікова категорія 2007 та старше:

• Hip Hop Національна Першість — 1 місце, Білий Сергій, 16 років.

• Hip Hop Чемпіонат України — 1 місце, Білий Сергій, 16 років.

• Vogue чемпіонат України — 1 місце, Самойлова Софія. 19 років.

• Jazz-funk 2 ліга — 1 місце, Самойлова Софія. 19 років.

• Me against the music (одна вікова катеогрія) — Колос Марія, 20 років.

• Break dance чемпіонат України — 2 місце, Дніпровський Максим, 16 років.

• Waacking чемпіонат України — 3 місце, Лебєдєва Валерія, 20 років.

Вікова категорія 2008-2009:

• K-pop Національна першість — 1 місце, Свідро Юлія, 14 років

• K-pop 2 ліга — 2 місце, Рубанік Анастасія, 15 років.

• Hip-Hop перша ліга — 3 місце, Огняникова Тетяна, 15 років.

• Hip-Hop Національна Першість — 1 місце, Паламарчук Ксенія, 15 років.

Вікова категорія 2010-2011:

• Hip-hop 1 Ліга — 1 місце, Ємелін Владислав, 11 років.

• Break dance Чемпіонат України — 1 місце, Ємелін Владислав, 11 років.

• Jazz-funk 2 ліга — 2 місце, Торопова Вероніка, 12 років.

• K-pop 2 ліга — 1 місце, Кулик Маргарита, 13 років.

Вікова катеорія 2014-2015:

• K-pop 2 ліга — 1 місце. Цуркан Олександра,

• Break dance 2 ліга — 1 місце, Олійник Дмитро, 7 років.

«В дуєтах 1 місце в категорії Hip-hop (вікова категорія 2007 та старше), перемогу виборили — Колос Марія та Лебєдєва Валерія. 2 місце в категораї Jazz-funk (вікова категорія 2007 та старше) зайняли — Гірняк Єва та Колос Марія», — йдеться в повідомленні.

В загальних номерах до Миколаєва приїхали наступні нагороди:

• Jazz-Funk Юси Мала Група Чемпіонат України — 2 місце

• Hip-Hop Юси Мала Група Чемпіонат України — 1 місце

• POP Юніори Мала Група Чемпіонат України — 1 місце

• Jazz-funk Street dance show Дорослі Формейшн Відкрита ліга — 2 місце

• Hip-hop Street dance show Дорослі Формейшн Відкрита ліга — 1 місце.

«Миколаїв вкотре на високому рівні нагадав про свою творчу та танцювальну місць, силу духу та жагу до перемоги», — зазначили в школі танців.

