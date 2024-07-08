Абсолютний Чемпіонат України серед чоловіків та жінок та Всеукраїнський турнір «Абсолютний чемпіон» серед дітей, юнаків та юніорів

Спортсмен з кіокушин карате з Миколаївщини Станіслав Струкуленко зовоював срібло Абсолютного Чемпіонату України серед чоловіків.

Про це повідомили у первомайській Федерації Кіокушин Карате.

Абсолютний Чемпіонат України серед чоловіків та жінок та Всеукраїнський турнір «Абсолютний чемпіон» серед дітей, юнаків та юніорів проходив у Києві 6-7 липня.

На змаганнях Миколаївщину представляли 23 спортсмени. У загальному заліку команда здобула 11 перших, 8 других та 1 третє місце.

Крім того, Станіслав Струкуленко здобув у поєдинку срібло Абсолютного Чемпіонату України серед чоловіків.

Абсолютний Чемпіонат України серед чоловіків та жінок та Всеукраїнський турнір «Абсолютний чемпіон» серед дітей, юнаків та юніорів Абсолютний Чемпіонат України серед чоловіків та жінок та Всеукраїнський турнір «Абсолютний чемпіон» серед дітей, юнаків та юніорів Абсолютний Чемпіонат України серед чоловіків та жінок та Всеукраїнський турнір «Абсолютний чемпіон» серед дітей, юнаків та юніорів

Чемпіони та призери всеукраїнських змагань:

Мєлєга Анна (перше місце)

Юр'єв Георгій(перше місце)

Смик Марина (перше місце)

Куценко Максим (перше місце)

Куценко Кирило (перше місце)

Гуменюк Роман (перше місце)

Валянський Ярослав (перше місце)

Пак Вероніка (перше місце)

Галімон Анна (перше місце)

Валянський Ілля (перше місце)

Журавльова Софія (перше місце)

Осташ Мілена (друге місце)

Мартиненко Денис(друге місце)

Яніцька Наталі (друге місце)

Пак Константін (друге місце)

Синєдубська Дар'я (друге місце)

Соколюк Павло (друге місце)

Байрамова Амалія (друге місце)

Гузар Максим(друге місце)

Вовк Кирило (третє місце)

Нагадаємо, що у квітні у Дніпрі відбувся Чемпіонат України з кіокушин карате. Команда миколаївських та первомайських спортсменів посіла друге місце, виборовши 14 золотих, 7 срібних та 10 бронзових медалей.

Також нагадаємо, що 18-19 травня, у Варні (Болгарія) пройшов 37-й відкритий Чемпіонат Європи з кіокушин карате. Миколаївські спортсмени вибороли 6 нагород, половина з яких — золото.