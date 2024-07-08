Спортсмен з кіокушин карате з Миколаївщини Станіслав Струкуленко зовоював срібло Абсолютного Чемпіонату України серед чоловіків.
Про це повідомили у первомайській Федерації Кіокушин Карате.
Абсолютний Чемпіонат України серед чоловіків та жінок та Всеукраїнський турнір «Абсолютний чемпіон» серед дітей, юнаків та юніорів проходив у Києві 6-7 липня.
На змаганнях Миколаївщину представляли 23 спортсмени. У загальному заліку команда здобула 11 перших, 8 других та 1 третє місце.
Крім того, Станіслав Струкуленко здобув у поєдинку срібло Абсолютного Чемпіонату України серед чоловіків.
Чемпіони та призери всеукраїнських змагань:
Нагадаємо, що у квітні у Дніпрі відбувся Чемпіонат України з кіокушин карате. Команда миколаївських та первомайських спортсменів посіла друге місце, виборовши 14 золотих, 7 срібних та 10 бронзових медалей.
Також нагадаємо, що 18-19 травня, у Варні (Болгарія) пройшов 37-й відкритий Чемпіонат Європи з кіокушин карате. Миколаївські спортсмени вибороли 6 нагород, половина з яких — золото.
|
Скорочення поліклінік у Миколаєві: логіка вийшла з чатуОлег Деренюга
|
|
Водоканал, у вас є в керівництві притомні люди?Геннадій Задирко
|
|
Як медіа Миколаєва впливають на місцеву владу та «формують настрої» в громадіКатерина Середа
|
Спортсмен з кіокушин карате з Миколаївщини Станіслав Струкуленко зовоював срібло Абсолютного Чемпіонату України серед чоловіків.
Про це повідомили у первомайській Федерації Кіокушин Карате.
Абсолютний Чемпіонат України серед чоловіків та жінок та Всеукраїнський турнір «Абсолютний чемпіон» серед дітей, юнаків та юніорів проходив у Києві 6-7 липня.
На змаганнях Миколаївщину представляли 23 спортсмени. У загальному заліку команда здобула 11 перших, 8 других та 1 третє місце.
Крім того, Станіслав Струкуленко здобув у поєдинку срібло Абсолютного Чемпіонату України серед чоловіків.
Чемпіони та призери всеукраїнських змагань:
Нагадаємо, що у квітні у Дніпрі відбувся Чемпіонат України з кіокушин карате. Команда миколаївських та первомайських спортсменів посіла друге місце, виборовши 14 золотих, 7 срібних та 10 бронзових медалей.
Також нагадаємо, що 18-19 травня, у Варні (Болгарія) пройшов 37-й відкритий Чемпіонат Європи з кіокушин карате. Миколаївські спортсмени вибороли 6 нагород, половина з яких — золото.