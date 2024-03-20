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медалі, виграні такими спортсменами, не відображатимуться у загальному заліку Олімпіади;
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до змагань не будуть допущені атлети, які активно підтримують війну і ті, хто уклав контракт із російськими чи білоруськими військовими чи силовими структурами;
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прапор, гімн, кольори або будь-які інші символи Росії та Білорусі не вивішуватимуться на Олімпійських іграх у Парижі;
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ніхто з державних чиновників Росії і Білорусі не буде запрошений або акредитований на Олімпійські ігри в Парижі.
Раніше миколаївський спортсмен, олімпійський чемпіон Олександр Абраменко різко відреагував на можливий допуск російських і білоруських спортсменів до Олімпійських ігор під нейтральним прапором.
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.
17 листопада 2023 року на асамблеї НОК новим президентом комітету обрали чинного міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, членами комітету на період 2022-2026 років обрали зокрема Нестора Шуфрича, Григорія Суркіса, Олександра Усика, Андрія Шевченка, Марину Бех-Романчук і Лілію Подкопаєву.