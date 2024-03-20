«Нейтральних» спортсменів не буде на відкритті Олімпіади-2024, фото з відкритих джерел

Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення заборонити росіянам та білорусам брати участь у параді на відкритті Олімпіади-2024.

Про це повідомила пресслужба Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Організація пояснила своє рішення тим, що спорсмени з Росії та Білорусії не були включені до складу команд на колективні змагання, а виступають як індивідуальні спортсмени. Відповідно до цього вони не можуть брати участь у параді країн під час церемонії відкриття.

Також МОК ухвалив ряд обмежень стосовно учасників з РФ та Білорусі, які візьмуть участь у Іграх: