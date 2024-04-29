Миколаїський спортсмен комплексної дитячо-юнацької спротивної школи «Україна» виборов «срібло» міжнародного турніру серед юніорів зі стрибків у воду в Німеччині.
Змагання проходили 24-28 квітня у місті Дрезден, повідомило Управління у спаравах фізичної культури та спорту Миколаївської міськради.
Миколаївець Максим Мірза здобув 2 місце у трампліні 3м-синхрон.
Підготувала спортсмена тренерка Олена Безрукова.
У лютому минулого року Максим Мірза виборов «золото» та «бронзу» Кубку України. У червні 2023 року стрибун у воду також взяв «золото» на Кубку України.
У серпні минулого року Максим Мірза став чемпіоном Європи у синхронних стрибках з 3–метрового трампліна.
На Кубку України зі стрибків у воду на початку квітня цього року він здобув «срібло» у стрибках з трампліну 3 метри.
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Миколаїський спортсмен комплексної дитячо-юнацької спротивної школи «Україна» виборов «срібло» міжнародного турніру серед юніорів зі стрибків у воду в Німеччині.
Змагання проходили 24-28 квітня у місті Дрезден, повідомило Управління у спаравах фізичної культури та спорту Миколаївської міськради.
Миколаївець Максим Мірза здобув 2 місце у трампліні 3м-синхрон.
Підготувала спортсмена тренерка Олена Безрукова.
У лютому минулого року Максим Мірза виборов «золото» та «бронзу» Кубку України. У червні 2023 року стрибун у воду також взяв «золото» на Кубку України.
У серпні минулого року Максим Мірза став чемпіоном Європи у синхронних стрибках з 3–метрового трампліна.
На Кубку України зі стрибків у воду на початку квітня цього року він здобув «срібло» у стрибках з трампліну 3 метри.