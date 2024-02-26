Миколаївські спортсмени на всеукраїнському турнірі з боротьби самбо в Одесі / Фото: Управління спорту ММР

Вчора, 25 лютого відбувся всеукраїнський турнір з боротьби самбо, який проходив в Одесі.

Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міськради.

Миколаївські спортсмени ДЮСШ 7 Егор Пацюк та Ілля Струченко вибороли «золоті» медалі. Владислав Данішевський став «срібним» призером

Підготували спортсменів тренери — Максим Пацюк, Геворг Манукян та Володимир Москаленко.

Нагадаємо, з 29 січня по 1 лютого у Києві пройшов відбірковий етап Кубка України з самбо серед молодших спортсменів, де миколаївські самбісти здобули вісім медалей.

Також, миколаївський спортсмен Андрій Косов став бронзовим призером чемпіонату світу з греко-римської боротьби, що проходить у місті Бішкек (Киргистан).