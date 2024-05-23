Патрульний поліцейський Юрій Демчук на Чемпіонаті світу з кунг-фу. Фото: патрульна поліція у Миколаївській області

Патрульний поліцейський Юрій Демчук здобув дві нагороди на Чемпіонаті світу з кунг-фу.

Про це повідомляє патрульна поліція у Миколаївській області.

Зазначається, що Чемпіонат світу з кунг-фу проходив з 17-19 травня в італійському місті Перуджа.

Патрульний Юрій Демчук приймав участь у цих змаганнях у складі збірної України.

Він здобув перше місце в розділі боротьба туйшоу та друге місце у розділі саньда.

Нещодавно, на відкритому національному турнірі GPC «Чемпіонат України» з пауерліфтингу та окремих вправ миколаївський військовослужбовець виборов три золота та одне срібло.