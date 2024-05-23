Патрульний поліцейський Юрій Демчук здобув дві нагороди на Чемпіонаті світу з кунг-фу.
Про це повідомляє патрульна поліція у Миколаївській області.
Зазначається, що Чемпіонат світу з кунг-фу проходив з 17-19 травня в італійському місті Перуджа.
Патрульний Юрій Демчук приймав участь у цих змаганнях у складі збірної України.
Він здобув перше місце в розділі боротьба туйшоу та друге місце у розділі саньда.
Нещодавно, на відкритому національному турнірі GPC «Чемпіонат України» з пауерліфтингу та окремих вправ миколаївський військовослужбовець виборов три золота та одне срібло.
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Патрульний поліцейський Юрій Демчук здобув дві нагороди на Чемпіонаті світу з кунг-фу.
Про це повідомляє патрульна поліція у Миколаївській області.
Зазначається, що Чемпіонат світу з кунг-фу проходив з 17-19 травня в італійському місті Перуджа.
Патрульний Юрій Демчук приймав участь у цих змаганнях у складі збірної України.
Він здобув перше місце в розділі боротьба туйшоу та друге місце у розділі саньда.
Нещодавно, на відкритому національному турнірі GPC «Чемпіонат України» з пауерліфтингу та окремих вправ миколаївський військовослужбовець виборов три золота та одне срібло.