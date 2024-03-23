Сергій Шевченко. Фото з відкритих джерел.

У суботу, 23 березня, в анексованому Криму помер колишній радянський футболіст та український тренер Сергій Шевченко. Чоловікові було 66 років.

Про це повідомляє Херсонська обласна асоціація футболу.

Після анексії Криму Сергій Шевченко залишився у Сімферополі та два роки керував клубом ТСК «Таврія». Після цього він переїхав до Сахаліну.

Повернувшись до України у 2016 році, він очолив «Таврію», відроджену на території Херсонської області. У 2021 році він тренував херсонський «Кристал» та МФК «Миколаїв».

Останнім клубом, який очолював Сергій Шевченко, був фейковий «Фрегат» — цю команду утворили російські загарбники в окупованому Херсоні. Після деокупації Херсона тренер поїхав працювати із новим клубом до Криму.

Сергій Шевченко перебував у лікарні після 4 березня, дня свого народження, через три тижні він помер. Причиною смерті став інфаркт нирки.

Нагадаємо, як юні миколаївські футболісти стали чемпіонами всеукраїнського турніру.