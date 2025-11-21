Збірна України зустрінеться зі Швецією на чемпіонаті світу з футболу у 2026 році

Збірна України з футболу. Фото: УАФ

У Швейцарії відбулося жеребкування плейоф кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Збірна України розпочне боротьбу зі матчем проти команди Швеції. У разі перемоги українці вийдуть до фіналу й зіграють із переможцем пари Польща — Албанія.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Півфінальна гра Україна — Швеція запланована на 26 березня 2026 року. Фінальний матч шляху B має відбутися 31 березня, і в разі виходу Україна також гратиме вдома.

За підсумками європейського відбору та Ліги націй сформували 16 учасників плейоф, розподіливши їх на чотири кошики. Команди з перших трьох кошиків визначалися за рейтингом ФІФА станом на 19 листопада, а переможці груп Ліги націй потрапили до четвертого. Україна разом з Італією, Данією та Туреччиною увійшла до кошика 1 і отримала шлях B.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко зазначив, що Швеція — одна з найсильніших команд четвертого кошика, а її гравці мають дуже високий рівень. За його словами, на збірну чекає серйозна підготовка.

— Рівень гравців збірної Швеції дуже високий, тому на нас чекає серйозна підготовка. Ми проводимо перший матч удома і у випадку виходу до фіналу також матимемо домашній поєдинок. Тож потрібно правильно визначити країну і стадіон, де ми проведемо ці зустрічі. Головне — наші футболісти в останніх матчах продемонстрували дуже хорошу форму та правильний настрій, — переконаний Андрій Шевченко.

