Клуб

Збірна України зустрінеться зі Швецією на чемпіонаті світу з футболу у 2026 році

Збірна України з футболу. Фото: УАФЗбірна України з футболу. Фото: УАФ

У Швейцарії відбулося жеребкування плейоф кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Збірна України розпочне боротьбу зі матчем проти команди Швеції. У разі перемоги українці вийдуть до фіналу й зіграють із переможцем пари Польща — Албанія.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Півфінальна гра Україна — Швеція запланована на 26 березня 2026 року. Фінальний матч шляху B має відбутися 31 березня, і в разі виходу Україна також гратиме вдома.

За підсумками європейського відбору та Ліги націй сформували 16 учасників плейоф, розподіливши їх на чотири кошики. Команди з перших трьох кошиків визначалися за рейтингом ФІФА станом на 19 листопада, а переможці груп Ліги націй потрапили до четвертого. Україна разом з Італією, Данією та Туреччиною увійшла до кошика 1 і отримала шлях B.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко зазначив, що Швеція — одна з найсильніших команд четвертого кошика, а її гравці мають дуже високий рівень. За його словами, на збірну чекає серйозна підготовка.

— Рівень гравців збірної Швеції дуже високий, тому на нас чекає серйозна підготовка. Ми проводимо перший матч удома і у випадку виходу до фіналу також матимемо домашній поєдинок. Тож потрібно правильно визначити країну і стадіон, де ми проведемо ці зустрічі. Головне — наші футболісти в останніх матчах продемонстрували дуже хорошу форму та правильний настрій, — переконаний Андрій Шевченко.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві відбувся футбольний матч 7-го туру чемпіонату України U-19 між командами СДЮСШОР «Миколаїв» та «Хаджибей». Господарі поля здобули перемогу з рахунком 3:2.

новини

У Миколаївській стоматологічній поліклініці №2 за програмою пролікували зуби 68 дітям з інвалідністю

Ірина Олехнович
новини

Миколаївська обласна станція переливання крові стала єдиною, що має право заготівлі компонентів крові

Анна Гакман
новини

Що подивитися й куди піти цього тижня у Миколаєві

Марія Хаміцевич
новини

Миколаївська облрада вперше використала систему онлайн-голосування «Голос» на позачерговій сесії

Анна Гакман
новини

«З грошима погано», — Кім попередив про можливе урізання премій через брак коштів у бюджеті

Альона Коханчук
