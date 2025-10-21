  • вівторок

    21 жовтня, 2025

  • 6.9°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 21 жовтня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 6.9° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївські футболісти стали срібними призерами турніру Utmost Cup

Миколаївські футболісти на турнірі Utmost Cup у Вінниці. Фото: Миколаївська міськрадаМиколаївські футболісти на турнірі Utmost Cup у Вінниці. Фото: Миколаївська міськрада

Миколаївські спортсмени посіли друге місце на футбольному турнірі Utmost Cup серед гравців 2014 року народження, який відбувся з 16 по 18 жовтня у Вінниці.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

У змаганнях взяли участь 52 команди з усієї України. СДЮСШОР «Миколаїв» виграла більшість матчів групового етапу та вийшла до фінальної частини турніру.

У чвертьфіналі миколаївські футболісти по пенальті обіграли ФК «Бориспіль» — 3:1 (основний час — 0:0), у півфіналі перемогли «Колос» (Ковалівка) — 3:1 (основний час — 0:0), а у фіналі поступилися ФК «Вишгород» — 0:1.

Команда СДЮСШОР «Миколаїв» посіла друге місце та отримала звання віцечемпіонів турніру.

Футболіст Максим Кічор визнаний найкращим півзахисником турніру, Марк Крупський — найкращим гравцем команди.

Миколаївські футболісти на турнірі Utmost Cup у Вінниці. Фото: Миколаївська міськрадаМиколаївські футболісти на турнірі Utmost Cup у Вінниці. Фото: Миколаївська міськрада
Миколаївські футболісти на турнірі Utmost Cup у Вінниці. Фото: Миколаївська міськрадаМиколаївські футболісти на турнірі Utmost Cup у Вінниці. Фото: Миколаївська міськрада

Нагадаємо, спортсмени з Миколаївщини здобули 42 нагороди на Відкритому Кубку Одеси з кіокушин карате серед дітей, юнаків, дівчат та юніорів, який відбувся 18 жовтня.

Останні новини про: Спорт

«Миколаївські парки» витратять ще ₴700 тисяч на освітлення спортивного майданчика в Інгульському районі
Юні каратисти Миколаївщини вибороли 42 медалі на Відкритому Кубку Одеси
Миколаївські спортсменки вибороли золото Кубка України з фехтування на шаблях
Реклама

Читайте також:

новини

В Одеському зоопарку за майже ₴5 млн планують оновити опалення

Світлана Іванченко
новини

«Репортери без кордонів» номінували МикВісті на премію «Свобода преси»

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині кількість оголошень продажу квартир зросла на 21%, — аналітика

Світлана Іванченко
новини

Суд відмовив прокуратурі у відстороненні директора миколаївського КП, де розслідується корупція на вуличному освітленні

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаївська міськрада пропонує звільнити частину орендарів від плати за комунальне майно під час війни

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Спорт

Миколаївські спортсменки вибороли золото Кубка України з фехтування на шаблях
Юні каратисти Миколаївщини вибороли 42 медалі на Відкритому Кубку Одеси
«Миколаївські парки» витратять ще ₴700 тисяч на освітлення спортивного майданчика в Інгульському районі

Місто на податках: чому скорочення ПДФО б’є по Миколаєву

Лисак заявив, що в Одесі ліквідують муніципальну варту

5 годин тому

В Одеському зоопарку за майже ₴5 млн планують оновлять опалення

Світлана Іванченко

Головне сьогодні