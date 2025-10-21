Миколаївські футболісти стали срібними призерами турніру Utmost Cup
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
22:41, 21 жовтня, 2025
-
Миколаївські спортсмени посіли друге місце на футбольному турнірі Utmost Cup серед гравців 2014 року народження, який відбувся з 16 по 18 жовтня у Вінниці.
Про це повідомили в Миколаївській міській раді.
У змаганнях взяли участь 52 команди з усієї України. СДЮСШОР «Миколаїв» виграла більшість матчів групового етапу та вийшла до фінальної частини турніру.
У чвертьфіналі миколаївські футболісти по пенальті обіграли ФК «Бориспіль» — 3:1 (основний час — 0:0), у півфіналі перемогли «Колос» (Ковалівка) — 3:1 (основний час — 0:0), а у фіналі поступилися ФК «Вишгород» — 0:1.
Команда СДЮСШОР «Миколаїв» посіла друге місце та отримала звання віцечемпіонів турніру.
Футболіст Максим Кічор визнаний найкращим півзахисником турніру, Марк Крупський — найкращим гравцем команди.
Нагадаємо, спортсмени з Миколаївщини здобули 42 нагороди на Відкритому Кубку Одеси з кіокушин карате серед дітей, юнаків, дівчат та юніорів, який відбувся 18 жовтня.
Останні новини про: Спорт
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.