Украинская кухня — гастрономический тренд или повседневная реальность? На самом деле украинцы не знают своей кухни — к такому парадоксальному выводу пришел Евгений Клопотенко, изучая местные продукты и традиции. В совместном проекте с сервисом доставки еды Rocket исследуем истоки украинского кулинарного тренда — гастрономическую карту Украины.

Путь к ресторанным звездам Мишлен, который прошли все развитые гастрономические культуры, начинается с внимания к собственным продуктам, традициям и вкусам. Или, как говорил в одном из интервью современный классик итальянской кухни Массимо Боттура, чтобы называться шефом, ты должен попробовать, а потом приготовить борщ вкуснее, чем бабушка в деревне. Знаем ли мы собственные кулинарные традиции? То, что сегодня называют украинской кухней — на 90% наследство советских времен, не имеющее отношения к настоящей украинской кухне. В этом убежден Евгений Клопотенко, в течение трех лет исследовавший местные кулинарные традиции и специалитеты Украины.

Клопотенко проводит и постоянную кампанию в поддержку локального продукта и украинской кухни онлайн, создав украиноязычный сайт с рецептами klopotenko.com и канал на YouTube. По подсчетам команды Клопотенко, в 2020 году по этим рецептам готовил каждый третий украинец. В этом же году вышла вторая кулинарная книга Клопотенко — Соблазнение едой с украинским вкусом с 70 рецептами настоящей национальной кухни. Кроме того, уже почти 5000 учебных заведений по всей Украине готовят по сборнику рецептур для школьного питания, разработанному Клопотенко.

Украина или УССР?

«Був борщ до шпундрів з буряками,

А в юшці потрух з галушками,

Потім до соку каплуни;

З отрібки баба, шарпанина,

Печена з часником свинина,

Крохналь, який їдять пани»

