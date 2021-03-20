«Сільський будинок в Україні, жителі якого померли з голоду в 1933 році» (авторський підпис). Околиці Харкова. Фото А. Вінербергера, ілюстрація із книги «Hart auf hart. 15 Jahre Ingenieur in Sowjetrußland. Ein Tatsachenbericht, Salzburg 1939»

Вінербергер, хімік за освітою, отримав роботу на харківському заводі «Пласмас». Іноземного інженера найняли, щоб запустити виробництво гребінців, щіток, мундштуків та інших побутових пластмасових виробів.

В кінці зими 1933, коли голод ставав все жорстокішим, у інженера з’явився сучасний, невеликий і простий німецький фотоапарат Leica II.

Він одразу почав фотографувати жертв голоду, які масово приходили до Харкова у надії отримати роботу та їжу, але натомість знаходили смерть.

«Труп загиблого від голоду на вулиці» (авторський підпис). Центр Харкова, 1933 рік. Alexander Wienerberger / Samara Pearce Archive

Хоча Вінербергер жив далеко від сіл, які були епіцентром голоду, його фото дозволяють уявити апокаліптичні масштаби катастрофи. Австрійський інженер зафіксував довжелезні черги за їжею, пусті продуктові магазини, юрби безпритульних дітей, виснажену худобу та безліч загиблих від голоду на вулицях Харкова, на які вже не зважали містяни.

«Коли людина бачить, як збирають трупи на вулиці, у неї в жилах стигне кров, ‒ писав про побачене Вінербергер. ‒ Мертвих дітей виривали у матерів, які вили від болю, а живих забирали від сухих грудей вже безмовних матерів. Діти кричали і стогнали».

«Мати зі своїми голодними дітьми» (авторський підпис). Харків, 1933 рік. Alexander Wienerberger / Samara Pearce Archive

Австрійському інженеру також вдалося передати жахливі умови існування в радянській Україні, говорить дослідниця Лана Бабій.

«На його фото ‒ простір, заповнений смертю, агонією, безпритульністю, та люди, які намагаються вижити й знайти у цьому всьому сенс», — зазначає вона.

«Альтернативний пенсійний план» (авторський підпис). Старий чоловік сидить на дерев’яному мості й просить милостиню. Фото 1933 року. Alexander Wienerberger / Samara Pearce Archive

Понад пів року Вінербергер під загрозою для власного життя продовжував фотографувати. Лише завдяки сміливості, винахідливості та розумінню особливостей радянського життя йому вдалося зробити таємно близько 600 знімків. Зараз відомо про майже 80 фотографій, які стосуються Голодомору.

Щоб зберегти свої негативи, Вінербергер передав їх в австрійське посольство. Звідти їх дипломатичною поштою переправили до Відня. Сам інженер на початку 1934 року виїхав до Австрії й одразу провів серію лекцій, де показував свої фото та розповідав про Голодомор.

«Братські могили для голодуючих» (авторський підпис). Околиці Харкова, 1933 рік. Alexander Wienerberger / Samara Pearce Archive

Невдовзі він передав альбом із 25 фото австрійському католицькому кардиналу Теодору Інніцеру, за сприяння якого була створена організація із порятунку голодуючих. Але через те, що Радянський Союз заперечував голод, жодної міжнародної допомоги так ніколи й не організували. Втім, світові держави на цьому не наполягали:

«Тогочасний потужний промисловий розвиток СРСР став засобом для виживання багатьох західних країн, які потерпали від Великої депресії, ‒ стверджує дослідниця Лана Бабій. — На Заході намагалися бути обережними, щоб не конфліктувати із радянським керівництвом».

Джеймс Еббе (1883–1973)

Американський фотограф Джеймс Еббе став відомим, знімаючи світових зірок театру та кіно початку 1920-х років. Пізніше його зацікавила фотожурналістика. В об’єктив Еббе потрапили найсуперечливіші лідери ХХ століття ‒ Гітлер, Муссоліні, Франко.

Американський фотограф Джеймс Еббе під час першої поїздки до Радянського Союзу у 1927 року. James Abbe / James Abbe Archive

У березні 1932 року Еббе приїхав до Москви в надії зробити фотосесію із Йосипом Сталіним. Досі нікому із закордонних фотографів це не вдавалося.

Три тижні Еббе безрезультатно стоптував черевики дорогою до Кремля. Раптом закордонні видання поширили чутку про «тяжку хворобу» Сталіна. Еббе зрозумів, що це його шанс і переконав радянських чиновників, що тільки фото, зроблене іноземним фотографом, розвіє будь-які сумніви.

Вже невдовзі Джеймса Еббе вели коридорами Кремля. Фотограф писав, що кабінет Сталіна був найдовшим, який йому доводилося бачити: «Сталін сидів у самому кінці столу. Коли я побачив його очі, то зрозумів, що він може забирати чужі думки з голови і розкладати їх на столі, який займав половину кабінету».

Замість запланованих 5 хвилин, Джеймс Еббе домігся провести із Сталіним 25 хвилин. Невдовзі світ побачив незвичне фото усміхненого радянського диктатора.

Ця фотосесія дозволила Еббе потрапити у число «благонадійних». Він залишився в СРСР ще на пів року ‒ до вересня 1932-го, працював для радянської агенції «Союзфото». Але це було лише прикриттям. Насправді він хотів фіксувати реальне життя в СРСР.

Будинки, в яких жили робітники «Дніпрогесу». Фото 1932 року. James Abbe / James Abbe Archive

Американському фотографу вдалося таємно відзняти багато заборонених тем: похорон дружини Сталіна, яка покінчила життя самогубством, черги за їжею, розграбування церков, таємні війська радянських спецорганів та багато іншого.

«Еббе хотів показати справжнє життя в СРСР, ‒ розповідає дослідниця Дар’я Глазкова. ‒ Він ризикував своєю свободою, щоб зафіксувати правду і розповісти її світу».

Еббе став свідком початку Голодомору. Влітку 1932 року в брудному і смердючому вагоні він відправився в Україну. «У моєму селі люди вмирають, як щурі в пастках, шукаючи їжу», ‒ розповів йому один із подорожніх та додав, що багатьох, які чинили опір колективізації, вислали до Сибіру. Еббе запитав, як той планує жити, коли повернеться у рідне село.

«Ми не сподіваємось жити! Ми збираємося померти з голоду», — відповів селянин.

Прибувши до харківського вокзалу, Еббе був вражений навалою селян. Для багатьох вокзал встиг стати домівкою. Щоб спробувати сісти на потяг, люди розбивали табори. Вони даремно вірили, що десь подалі від дому знайдуть їжу. «І це була Україна, найродючіша територія у всьому величезному Радянському Союзі!» ‒ писав Еббе.

Еббе витягнув фотоапарат і відзняв натовп голодних селян на залізничних коліях. За це його арештували, але згодом відпустили. Фотографувати залізницю в СРСР ‒ було суворо заборонено.

Саме за це фото, зроблене на залізничному вокзалі у Харкові, Еббе арештували. James Abbe / James Abbe Archive

Потрапивши у Запоріжжя, американець не міг стримати захоплення від символу радянської індустріалізації ‒ гігантського «Дніпрогесу»:

«Мені хотілося кинутися до телеграфу і привітати Сталіна».

Американський фотограф побачив, як активно будуються сучасні потужні заводи та фабрики. Але в своєму готелі Еббе не знайшов ані хліба, ні чаю, ні цукру ‒ жодної їжі взагалі:

«Багато молодих облич виглядали скривдженими. Тільки робітники отримували достатньо їжі, але їхні сім’ї теж страждали», ‒ згадував він.

Під час однієї із поїздок містами Донбасу Еббе робив на замовлення радянського агентства пропагандистські знімки «радісних» шахтарів. Фотограф писав, що плівка не могла показати їхні пусті шлунки.

Робітники стоять у черзі до пункту видачі їжі, який ще не розпочав роботу. На задньому плані ‒ дамба «Дніпрогесу». Еббе писав, що в Радянському Союзі будь-яку чергу зніматизаборонено. Особливо, якщо це черга за їжею. Фото 1932 року. James Abbe / James Abbe Archive

Під час короткої зупинки на нічліг у Харкові фотографу вдалося вислизнути від радянських провідників, які слідкували за кожним його кроком. У місті він говорив із простими українцями. «Я виявив, що потайки, люди думали про відділення України від СРСР... якби це було можливо», — згадував він.

В одному із шахтарських містечок американець потрапив на базар. Він бачив, як поміж рядів ходили голодні селяни, і просто дивилися на їжу. Ніхто більше не хоче працювати ‒ відповів Еббе один із них. Здивованому американцю пояснили, що працьовиті люди, якби старанно вони не працювали в колгоспі, ніяк не могли заробити більше за останніх нероб. «Мільйони селян вважали за краще смерть, ніж працювати у колгоспах під керівництвом робітничої, солдатської та селянської партії», ‒ писав у спогадах Еббе.

У той час, як селяни голодували, іноземному фотографові разом із місцевою радянською елітою накривали пишні столи.

«За десять днів, які ми провели в гірничодобувному районі, неможливо було сісти за стіл не заповнений ікрою, смаженою індичкою, куркою, рибою будь-якого сорту, випічкою і навіть такої рідкісної розкоші, як біфштекс», — написав він.

«Поки селяни голодують, наш шанований іноземний гість живе дуже добре… особливо, коли він підписав документ, який засвідчує, що він не бачив голоду на Донбасі» (авторський підпис із книги Джеймса Еббе «I photograph Russia»). Фото найімовірніше зроблене у Донецькій області. Фото 1932 року. James Abbe / James Abbe Archive

Вже скоро Еббе вичерпав терпіння радянської влади. Під час чергової несанкціонованої зйомки у Москві фотографа вкотре затримали. Йому пригрозили реальним арештом, якщо він продовжуватиме знімати й наказали покинути СРСР.

Під час перетину кордону Еббе вдалося зберегти свої фото. Він заховав негативи у штани свого наймолодшого сина.

Проте американський фотограф визнавав, що через різні обставини багато речей йому не вдалося відзняти. Наприклад селян, яких масово вивозили у застінки ДПУ, а потім відправляли у табори, трупи загиблих від голоду.

У 1934 році вийшла його книга спогадів про перебування у Радянського Союзі «Я фотографую Росію» («I Photograph Russia») із 80 фото, де були зокрема й розміщені фото Голодомору.

Із детальним описом знімків Голодомору Джеймса Еббе можна ознайомитися тут.

Вайтінг Вільямс (1878–1975)

«Люди помирають, як мухи», ‒ написав після побаченого в Україні в серпні 1933 року американський спеціаліст із трудових відносин та журналіст Вайтінг Вільямс.

Під виглядом звичайного робітника він працював на шахтах та сталеливарних заводах у США та Європі. Так дізнавався про справжні проблеми та умови праці робітників, які хотів поліпшити.