3 марта 2022 года в полшестого утра 47-летний житель Киевщины Виталий Перегон проснулся от звонка. Звонил двоюродный брат из Изюма Сергей Мартовицкий. Руки Виталия задрожали.

– Алло…

– Виталий, наших нет…

– Как нет, что ты такое говоришь?

– Погибли все…

Сергей послал видео, где на знакомом с детства дворе тети Тане стояла только одна стена. Вокруг – все разрушено, на пепелище – копоть дыма.

В этом доме по улице Украинской была его дочь Лиза и другие родственники. Здесь погибли:

19-летняя Елизавета Горбач,

73-летняя Валентина Перегон,

41-летний Александр Перегон,

40-летняя Ирина Перегон,

9-летняя Арина Перегон,

3-летний Никита Перегон,

68-летняя Татьяна Балабан.

Только недавно Виталию Перегону удалось похоронить всех убитых – этот процесс длился больше года. С какой сложностью столкнулся мужчина и как живет сейчас – в материале.

"В мгновение ока у меня забрали все…"

Валентина Перегон с внучкой Елизаветой Горбач, дочерью Виталия, жили в многоэтажке в Изюме, недалеко от оптико-механического завода. 26 февраля из Циркунов к Валентине приехал ее младший сын Александр с женой Ириной и внуками Ариной и Никитой. Родственники решили держаться вместе в доме по улице Украинской. Там жила семья Сергея Мартовицкого – жена, дети и теща Татьяна Балабан, сестра Валентины. Во дворе располагались два семейных дома, поэтому места всем хватало.

2 марта, на седьмой день полномасштабной войны, Виталий Перегон из Киевщины, на которую наступали оккупанты, звонил по телефону родственникам в Изюм. 19-летняя дочь Лиза рассказала, что ее подруга с мамой уезжают в Польшу, на улице ждет такси и она хочет уехать с ними.

"В то время на Киевщине расстреливали эвакуационные колонны и я очень переживал, чтобы этого не произошло с моей дочерью. Поэтому запретил ехать. Сказал – пусть остается с бабушкой и моим братом. Сейчас я бы хотел вернуть время назад, пусть бы куда угодно ехали, только бы не оставалась дома», – рассказал Виталий Перегон.

Сейчас он часто ходит в церковь и говорит об этом со священником. Да, говорит, становится легче.

В ночь со 2 на 3 марта русская армия бомбила Изюм.

" Той ночью российские войска сбросили три авиабомба: первая попала на двор семьи Мартовицких, вторая – в квартиру Олега Кузнецова , который также погиб, а третья – в вечернюю школу, где еще в 2014 году базировались атовцы », – говорит изюмчанка Виктория.

2 марта перед севером Лиза, Валентина, Александр, Ирина, их дети – Арина и Никита – и тетя Таня пили вместе чай. Потом мама с Ириной пошли укладывать Никиту спать. Татьяна ждала родственников в другой комнате. Александр, Лиза и Арина вышли во двор. В это время русские военные сбросили на дом Гонки бомбу. Александра, Лизу и Арину отбросило взрывной волной. Их тела уцелели. От Валентины, Ирины, Никиты и Татьяны остались только фрагменты…

"В одно мгновение у меня забрали все», – говорит Виталий.

Семь жизней

73-летняя Валентина Перегон – родом из Харькова. Работала на Изюмском оптико-механическом заводе в отделе технического контроля оптики. Там познакомилась с будущим мужем Николаем. У супругов родилось два сына: Виталий и Александр.

Семья Перегон (слева направо): Виталий, Валентина, Александр, архив семьи

Родители работали на заводе в три смены. Пока были на работе, я забирал Сашу из садика, кормил, играл с ним. На выходные мы ездили в деревню в Балаклейский район к бабушке и дедушке – родителям папы. Когда завод обанкротился, большинство работников начали заниматься оптикой.Мама ездила в Измаил, Запорожье, Днепр и торговала линзами, очками, чтобы заработать хотя бы какую-нибудь копейку », – вспоминает Виталий Перегон.

19-летняя Елизавета – дочь Виталия Перегона от первого брака. После 9 класса она поступила в Изюмский профессионально-технический лицей №24, избрала специальность «компьютерные технологии». Любила фотографироваться, мечтала открыть салон красоты.

"С Мариной, матерью Лизы, мы познакомились в Изюме. Это была моя первая большая любовь, но, к сожалению, наши отношения не сложились. Я поехал на работу в Киев, а Лизу воспитывали бабушки, особенно моя мама. Она ее и в садик водила, и в школу. Марина также часто ездила на заработки», – рассказывает Виталий.

Виталий говорит – сожалеет, что мало времени проводил с дочерью.

"Мы часто говорили по телефону. Лиза мне посылала свои фото, делилась проблемами, радостями. Она должна была заканчивать техникум и мы договорились, что я заберу ее к себе в Киев. Но не успел», – говорит Виталий.

Александр Перегон, соцсети погибшего

41-летний Александр Перегон – родной брат Виталия, младшее на 5 лет. Его напоминают общительным и трудолюбивым. С женой Ириной познакомился в Харькове. Пара поселилась в селе Циркуны, имели двоих детей: дочь Арину и сына Никиту.

"Саша своими руками от фундамента построил дом. Днем работал на газовой заправке, а затем – кирпич за кирпичом строил дом. Ирина и дети были его смыслом жизни. Он все делал для них», – вспоминает брат Александра.

Ирина Перегон с мужем Александром, дочерью Ариной и свекровью Валентиной, соцсети погибшей

40-летняя Ирина Перегон родилась в селе Циркуны в семье Татьяны и Ивана Бобро. По специальности была бухгалтером.

"Ирочка была очень светлым человеком. Веселая, всегда улыбающаяся. Работала в Харькове. Умная, профессиональная, быстро училась. У нее была хорошая и дружеская семья, где очень любили детей», – рассказывает коллега Лариса Журавская .

В последний раз Лариса созванивалась с Ириной 2 марта.

"Ирочка очень переживала, что не уговорила мать и отца уехать с ними. Говорила, никогда себе не простит, что оставила их под обстрелами. Также радовалась, что дети наконец-то могут выспаться в теплом доме», – говорит Лариса .

Арина Перегон, соцсети Ирины Перегон

Дочь Ирины и Саша – 9-летняя Арина Перегон училась в Циркуновской школе. Ее вспоминают доброй и спокойной.

" Арина дополнительно занималась с репетиторами на английском языке, математикой. Посещали творческие кружки, танцевала, любила рисовать ", – рассказывает подруга Ирины Наталья Тютюнник .

Младшему брату Ирины, Никите, летом 2022 года должно было исполниться 4. Он посещал садик в Харькове, был застенчивым, но бойким мальчиком.

Саша построил возле дома детскую площадку. Летом мы почти каждый вечер встречались там с нашими детьми. У нас была традиция вместе встречать Новый год. В январе 2022 года они пришли к нам в гости – Ирина переоделась снегуркой, а Саша – тигром. Тогда мы сделали. наше последнее общее фото.У них столько планов было, они лишь недавно перекрыли крышу своего нового дома, планировали интерьер дома », – рассказывает Наталья Тютюнник.

Никита Перегон на праздновании Нового года, архив Наталии Тютюнник

68-летняя Татьяна Балабан – теща двоюродного брата Виталия, Сергея Мартовицкого. Работала на оптическом заводе. После того, как в 2012 году завод остановил производство, пошла на рынок. Торговала одеялами, пледами, постельным бельем. На пенсии помогала детям с внуками, не могла ими насладиться.

"Муж Татьяны давно умер. Она жила со своей дочерью Еленой, зятем Сергеем и внуками. Когда Сергей построил новый двухэтажный дом, Татьяна осталась в старом. Так и жили две семьи на одном подворье ”, – говорит местная жительница Виктория.

Напротив фамилии Ирины был написан " фрагмент тела "

С третьего марта до освобождения Изюма 10 сентября родители Ирины Перегон – Татьяна и Иван – не знали, что произошло с их дочерью и внуками. Надеялись, что самые родные живы. Просто нет связи.

Тем временем знакомые Гонки искали их и уже в марте знали о трагедии.

"Моя дочь нашла в соцсети список людей, где-то в 20-х числах марта, погибших в Изюме. Напротив фамилии Ирины было написано « фрагмент тела " . Это очень страшно.… Ирина была всегда улыбчивая, глаза сияли. Такой я ее запомнил. ' , – говорит коллега Лариса.

Подруга Наталья рассказала, что брат Ирины и его жена знали о трагедии, но не могли сказать родителям. Боялись, что их сердце не выдержит.

Не только знал, но и помогал организовать похороны близких и Виталий Перегон. В начале марта он попытался выехать в Изюм из Киева, тогда его не выпустили из Борисполя, и мужчина решил попытаться помочь дистанционно.

" Я нашел контакт заместителя городского головы Изюма Владимира Мацокина. Мы с ним обсуждали, что делать дальше. Уцелевшие тела Лизы, Саши и Арины успели вывезти на правый берег Изюма в морг. Останки родных брат Сергей с сыном Артемом собирали сами. Искали под завалами, собирали по кускам из деревьев. Хранили их в ведре в сарае », – говорит Виталий Перегон.

Изюмский лес, где во время оккупации города хоронили убитых русскими солдатами людей, архив Светланы Садковой

Тем временем армия РФ дальше наступала на Изюм. Все мосты взорвали. Когда 1 апреля город оккупировали, там совершили временные понтонные переправы.

Владимир Мацокин сконтактировался с работниками ритуальной службы Изюма, и им удалось попасть в морг и унести тела семьи Перегон. Тогда же фрагменты тел Валентины, Ирины и Никиты собрали в мешки и отвезли на стихийное кладбище в лесу. Уцелевшие тела положили в два гроба – Сашу вместе с Ариной, Лизу – отдельно.

Других погибших поместили в один пакет, который подписали тетя Валя и другие родные, и положили в один гроб. Работники ритуальной службы вырыли три могилы, похоронили всех и поставили кресты, на которых прибили таблички с именами.

Тещу Татьяну Балабан Сергей Мартовицкий похоронил сам. После трагедии он с семьей уехал сначала в Купянск к родственникам, а затем – в Россию.

" Когда это все случилось, мы часто говорили по телефону, но сейчас мало общаемся с Сергеем. Я и не желаю. Постоянно поддерживаем связь с двоюродной сестрой Мариной Митилевой, которая была все это время в оккупации», - рассказал Виталий Перегон .

" Санитары перепутали тела и привезли на кладбище других погибших "

Накануне поездки в уволенный Изюм Виталию позвонил следователь из Харькова и сообщил, что на стихийном кладбище нашли его родных.

Я поехал в Харьков, но не нашел их в морге и рефрежираторах. Загорелась надежда… Дальше я направился в Изюм. Нашел работника ритуальной службы Дмитрия, который их прятал, и вместе с ним и сестрой Мариной пошли в лес. Дмитрий показал мне то место "Только тогда я поверил, что это произошло на самом деле. Вокруг были сотни разрытых могил, валялись кресты, покрывала... До сих пор перед глазами эта картина" , - вспомнил Виталий.

Марина Митилева ездила с Виталием не только на кладбище, но и на место трагедии. Когда он туда попал, упал на колени и полчаса стремительно рыдал.

Криминалисты берут ДНК-материалы из эксгумированных тел в Изюме, фото Сергей Болвинов

Затем в Харькове Виталий сдал анализ ДНК, дал показания прокуратуре.

Следователи обещали, что все быстро закончится, но еще через пол года вызвали меня на опознание Лизы по монитору. Однако та, кого я видел, не была моим ребенком, я ее не узнал. Лиза была в другой одежде на момент смерти. Впоследствии позвонил по телефону . следователь и сказал, что вынужден меня огорчить, но тела Лизы нет.Я говорю: как нет, к ней же было совпадение по ДНК?На это мне ответили, что произошла ошибка.Начали успокаивать, сказали, что в рефрижераторе до сих пор 70 неидентифицированных тел может, она там », – с болью в голосе говорит Виталий.

Александра, Ирину, Арину и Никиту Перегон похоронили в селе Циркуны, архив Виталия

3 марта 2023 года, ровно в год трагедии, Виталию удалось похоронить брата и его семью. Александра, Ирину, Арину и Никиту Гонки похоронили в Циркунах.

Поскольку Арина и Саша были в одном отделены морга Харькова, а Ирина с Никитой – в другом, мы попросили, чтобы их всех поместили в один мешок и гроб, чтобы они были вместе. В день похорон ждали на кладбище . пришел священник. Подъехал бус с телами и внезапно развернулся назад. Оказалось, санитары перепутали тела и привезли нам других погибших. Мы ждали на кладбище почти 5 часов, пока не привезли наших родных. А если бы мы похоронили чужих людей ?! возмущается Виталий.

После того как похоронили брата Александра с семьей, говорит Виталий, стало немного легче.

"Эта трагедия – потеря, с которой мне придется жить до конца моих дней. Я понимаю, что больше никогда не услышу смех Ариши, Никиты, Ирины, не пойду со своим братом на рыбалку. Но хотя бы есть уже куда прийти к ним на кладбище », – говорит мужчина.

Следующим испытанием стало похоронить маму Валентину и дочь Лизу. Последние полгода мать и дочь почти каждую ночь ему снились.

У меня такая боль и тяжесть на сердце были. Начался второй год, а я не мог отдать их тела земле. Чтобы они наконец обрели вечный покой. Мне было неспокойно на душе. Когда уже останки мамы идентифицировали, следователь сказал, что я могу написать заявление и забрать его, но я не хотел этого делать без Лизы, поскольку запланировал похоронить их вместе в Изюме », – рассказывает он.

16 марта Виталию снова приснилась Лиза. Он обнимал и крепко прижимал к себе дочь. В голове крутились мысли: " Я должен ее сохранить от взрыва. Чтобы она не погибла. Я должен дать ей все то тепло, которое не добавил в детстве. У меня есть... Я смогу... "

В гроб Лизы поставили свадебное платье

24 марта 2023-го мужчина сообщил – позвонили следователи и сказали, что он может прийти, написать заявление и забрать мать и дочь для перезахоронения в Изюме.

27 марта Виталий уехал в Изюм. Вместе с Мариной Митилевой пошли в городской совет, написали заявление с просьбой помочь в похоронах Валентины и Лизы. После этого их направили в бюро ритуальных услуг, где отдали копии справок по моргу. На их основании община предоставляет бесплатно гроб и крест. Если они не нравятся, родственники погибших платят и получают другие.

"В четверг, 30 марта, Валю и Лизу привезли в Изюм в закрытых гробах. Мы купили для Лизы свадебное платье, фату и туфли. Летом прошлого года она хотела пожениться со своей женой, должны праздновать свадьбу…» – говорит Марина Митилева.

31 марта на новом кладбище в Изюме по улице Некрасова Виталий смог похоронить маму и дочь. Провести Валентину и Лизу в последний путь пришли родственники, соседи.

"Падал снег с дождем, было холодно. Но на душе мне стало немного теплее, легче", - говорит Виталий.

Жить дальше и помнить

Подруга Ирины Наталья Тютюнник так и не рассказала дочери, что Арины и Никиты, с которыми они провели много летних вечеров, уже нет.

Остальное совместное фото семей Перегон и Тютюнник. Его сделали 1 января 2022 года, архив Натальи.

"Когда смотрю общие фотографии, начинают дрожать руки. Моя дочь, спрашивает, будем ли ходить с Никитой и Ариной в школу. Я не только не могу ей рассказать, что этого не произойдет, но и того, что у нас нет больше дома в Циркунах. Ключи, от которого я до сих пор не выбросила, а ношу в кармане», – говорит Наталья Тютюнник.

Родители Ирины, Татьяна и Иван, переехали к сыну в Харьков. Переживать потерю им очень тяжело, нет покоя – их родную Харьковщину обстреливают российские ракеты.

Мама Лизы, Марина, боится вернуться в Изюм из Польши. В последний раз она видела дочь живой в декабре 2021 года. Говорит, что ее величайший страх – зайти в комнату Лизы, где до сих пор ее вещи.

"Мы оба потеряли смысл возвращаться в Изюм, никто нас там уже не ждет", – говорит Виталий Перегон.

Сейчас он решает юридические вопросы, которых собралось немало: не предоставляемые долги за коммунальные услуги, наследование уцелевшего имущества…

Виталий Перегон говорит, что стремится, чтобы память обо всех погибших в Изюме из-за российских окупантов была увековечена. Чтобы их имена были отчеканены на монументе и их никогда не забывали.

Автор: Инна Кубай

Источник: Украинская Правда