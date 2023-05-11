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3 марта 2022 года в полшестого утра 47-летний житель Киевщины Виталий Перегон проснулся от звонка. Звонил двоюродный брат из Изюма Сергей Мартовицкий. Руки Виталия задрожали.
– Алло…
– Виталий, наших нет…
– Как нет, что ты такое говоришь?
– Погибли все…
Сергей послал видео, где на знакомом с детства дворе тети Тане стояла только одна стена. Вокруг – все разрушено, на пепелище – копоть дыма.
В этом доме по улице Украинской была его дочь Лиза и другие родственники. Здесь погибли:
Только недавно Виталию Перегону удалось похоронить всех убитых – этот процесс длился больше года. С какой сложностью столкнулся мужчина и как живет сейчас – в материале.
Валентина Перегон с внучкой Елизаветой Горбач, дочерью Виталия, жили в многоэтажке в Изюме, недалеко от оптико-механического завода. 26 февраля из Циркунов к Валентине приехал ее младший сын Александр с женой Ириной и внуками Ариной и Никитой. Родственники решили держаться вместе в доме по улице Украинской. Там жила семья Сергея Мартовицкого – жена, дети и теща Татьяна Балабан, сестра Валентины. Во дворе располагались два семейных дома, поэтому места всем хватало.
2 марта, на седьмой день полномасштабной войны, Виталий Перегон из Киевщины, на которую наступали оккупанты, звонил по телефону родственникам в Изюм. 19-летняя дочь Лиза рассказала, что ее подруга с мамой уезжают в Польшу, на улице ждет такси и она хочет уехать с ними.
"В то время на Киевщине расстреливали эвакуационные колонны и я очень переживал, чтобы этого не произошло с моей дочерью. Поэтому запретил ехать. Сказал – пусть остается с бабушкой и моим братом. Сейчас я бы хотел вернуть время назад, пусть бы куда угодно ехали, только бы не оставалась дома», – рассказал Виталий Перегон.
Сейчас он часто ходит в церковь и говорит об этом со священником. Да, говорит, становится легче.
В ночь со 2 на 3 марта русская армия бомбила Изюм.
" Той ночью российские войска сбросили три авиабомба: первая попала на двор семьи Мартовицких, вторая – в квартиру Олега Кузнецова , который также погиб, а третья – в вечернюю школу, где еще в 2014 году базировались атовцы », – говорит изюмчанка Виктория.
2 марта перед севером Лиза, Валентина, Александр, Ирина, их дети – Арина и Никита – и тетя Таня пили вместе чай. Потом мама с Ириной пошли укладывать Никиту спать. Татьяна ждала родственников в другой комнате. Александр, Лиза и Арина вышли во двор. В это время русские военные сбросили на дом Гонки бомбу. Александра, Лизу и Арину отбросило взрывной волной. Их тела уцелели. От Валентины, Ирины, Никиты и Татьяны остались только фрагменты…
"В одно мгновение у меня забрали все», – говорит Виталий.
73-летняя Валентина Перегон – родом из Харькова. Работала на Изюмском оптико-механическом заводе в отделе технического контроля оптики. Там познакомилась с будущим мужем Николаем. У супругов родилось два сына: Виталий и Александр.
Родители работали на заводе в три смены. Пока были на работе, я забирал Сашу из садика, кормил, играл с ним. На выходные мы ездили в деревню в Балаклейский район к бабушке и дедушке – родителям папы. Когда завод обанкротился, большинство работников начали заниматься оптикой.Мама ездила в Измаил, Запорожье, Днепр и торговала линзами, очками, чтобы заработать хотя бы какую-нибудь копейку », – вспоминает Виталий Перегон.
19-летняя Елизавета – дочь Виталия Перегона от первого брака. После 9 класса она поступила в Изюмский профессионально-технический лицей №24, избрала специальность «компьютерные технологии». Любила фотографироваться, мечтала открыть салон красоты.
"С Мариной, матерью Лизы, мы познакомились в Изюме. Это была моя первая большая любовь, но, к сожалению, наши отношения не сложились. Я поехал на работу в Киев, а Лизу воспитывали бабушки, особенно моя мама. Она ее и в садик водила, и в школу. Марина также часто ездила на заработки», – рассказывает Виталий.
Виталий говорит – сожалеет, что мало времени проводил с дочерью.
"Мы часто говорили по телефону. Лиза мне посылала свои фото, делилась проблемами, радостями. Она должна была заканчивать техникум и мы договорились, что я заберу ее к себе в Киев. Но не успел», – говорит Виталий.
41-летний Александр Перегон – родной брат Виталия, младшее на 5 лет. Его напоминают общительным и трудолюбивым. С женой Ириной познакомился в Харькове. Пара поселилась в селе Циркуны, имели двоих детей: дочь Арину и сына Никиту.
"Саша своими руками от фундамента построил дом. Днем работал на газовой заправке, а затем – кирпич за кирпичом строил дом. Ирина и дети были его смыслом жизни. Он все делал для них», – вспоминает брат Александра.
40-летняя Ирина Перегон родилась в селе Циркуны в семье Татьяны и Ивана Бобро. По специальности была бухгалтером.
"Ирочка была очень светлым человеком. Веселая, всегда улыбающаяся. Работала в Харькове. Умная, профессиональная, быстро училась. У нее была хорошая и дружеская семья, где очень любили детей», – рассказывает коллега Лариса Журавская .
В последний раз Лариса созванивалась с Ириной 2 марта.
"Ирочка очень переживала, что не уговорила мать и отца уехать с ними. Говорила, никогда себе не простит, что оставила их под обстрелами. Также радовалась, что дети наконец-то могут выспаться в теплом доме», – говорит Лариса .
Дочь Ирины и Саша – 9-летняя Арина Перегон училась в Циркуновской школе. Ее вспоминают доброй и спокойной.
" Арина дополнительно занималась с репетиторами на английском языке, математикой. Посещали творческие кружки, танцевала, любила рисовать ", – рассказывает подруга Ирины Наталья Тютюнник .
Младшему брату Ирины, Никите, летом 2022 года должно было исполниться 4. Он посещал садик в Харькове, был застенчивым, но бойким мальчиком.
Саша построил возле дома детскую площадку. Летом мы почти каждый вечер встречались там с нашими детьми. У нас была традиция вместе встречать Новый год. В январе 2022 года они пришли к нам в гости – Ирина переоделась снегуркой, а Саша – тигром. Тогда мы сделали. наше последнее общее фото.У них столько планов было, они лишь недавно перекрыли крышу своего нового дома, планировали интерьер дома », – рассказывает Наталья Тютюнник.
68-летняя Татьяна Балабан – теща двоюродного брата Виталия, Сергея Мартовицкого. Работала на оптическом заводе. После того, как в 2012 году завод остановил производство, пошла на рынок. Торговала одеялами, пледами, постельным бельем. На пенсии помогала детям с внуками, не могла ими насладиться.
"Муж Татьяны давно умер. Она жила со своей дочерью Еленой, зятем Сергеем и внуками. Когда Сергей построил новый двухэтажный дом, Татьяна осталась в старом. Так и жили две семьи на одном подворье ”, – говорит местная жительница Виктория.
С третьего марта до освобождения Изюма 10 сентября родители Ирины Перегон – Татьяна и Иван – не знали, что произошло с их дочерью и внуками. Надеялись, что самые родные живы. Просто нет связи.
Тем временем знакомые Гонки искали их и уже в марте знали о трагедии.
"Моя дочь нашла в соцсети список людей, где-то в 20-х числах марта, погибших в Изюме. Напротив фамилии Ирины было написано « фрагмент тела " . Это очень страшно.… Ирина была всегда улыбчивая, глаза сияли. Такой я ее запомнил. ' , – говорит коллега Лариса.
Подруга Наталья рассказала, что брат Ирины и его жена знали о трагедии, но не могли сказать родителям. Боялись, что их сердце не выдержит.
Не только знал, но и помогал организовать похороны близких и Виталий Перегон. В начале марта он попытался выехать в Изюм из Киева, тогда его не выпустили из Борисполя, и мужчина решил попытаться помочь дистанционно.
" Я нашел контакт заместителя городского головы Изюма Владимира Мацокина. Мы с ним обсуждали, что делать дальше. Уцелевшие тела Лизы, Саши и Арины успели вывезти на правый берег Изюма в морг. Останки родных брат Сергей с сыном Артемом собирали сами. Искали под завалами, собирали по кускам из деревьев. Хранили их в ведре в сарае », – говорит Виталий Перегон.
Тем временем армия РФ дальше наступала на Изюм. Все мосты взорвали. Когда 1 апреля город оккупировали, там совершили временные понтонные переправы.
Владимир Мацокин сконтактировался с работниками ритуальной службы Изюма, и им удалось попасть в морг и унести тела семьи Перегон. Тогда же фрагменты тел Валентины, Ирины и Никиты собрали в мешки и отвезли на стихийное кладбище в лесу. Уцелевшие тела положили в два гроба – Сашу вместе с Ариной, Лизу – отдельно.
Других погибших поместили в один пакет, который подписали тетя Валя и другие родные, и положили в один гроб. Работники ритуальной службы вырыли три могилы, похоронили всех и поставили кресты, на которых прибили таблички с именами.
Тещу Татьяну Балабан Сергей Мартовицкий похоронил сам. После трагедии он с семьей уехал сначала в Купянск к родственникам, а затем – в Россию.
" Когда это все случилось, мы часто говорили по телефону, но сейчас мало общаемся с Сергеем. Я и не желаю. Постоянно поддерживаем связь с двоюродной сестрой Мариной Митилевой, которая была все это время в оккупации», - рассказал Виталий Перегон .
Накануне поездки в уволенный Изюм Виталию позвонил следователь из Харькова и сообщил, что на стихийном кладбище нашли его родных.
Я поехал в Харьков, но не нашел их в морге и рефрежираторах. Загорелась надежда… Дальше я направился в Изюм. Нашел работника ритуальной службы Дмитрия, который их прятал, и вместе с ним и сестрой Мариной пошли в лес. Дмитрий показал мне то место "Только тогда я поверил, что это произошло на самом деле. Вокруг были сотни разрытых могил, валялись кресты, покрывала... До сих пор перед глазами эта картина" , - вспомнил Виталий.
Марина Митилева ездила с Виталием не только на кладбище, но и на место трагедии. Когда он туда попал, упал на колени и полчаса стремительно рыдал.
Затем в Харькове Виталий сдал анализ ДНК, дал показания прокуратуре.
Следователи обещали, что все быстро закончится, но еще через пол года вызвали меня на опознание Лизы по монитору. Однако та, кого я видел, не была моим ребенком, я ее не узнал. Лиза была в другой одежде на момент смерти. Впоследствии позвонил по телефону . следователь и сказал, что вынужден меня огорчить, но тела Лизы нет.Я говорю: как нет, к ней же было совпадение по ДНК?На это мне ответили, что произошла ошибка.Начали успокаивать, сказали, что в рефрижераторе до сих пор 70 неидентифицированных тел может, она там », – с болью в голосе говорит Виталий.
3 марта 2023 года, ровно в год трагедии, Виталию удалось похоронить брата и его семью. Александра, Ирину, Арину и Никиту Гонки похоронили в Циркунах.
Поскольку Арина и Саша были в одном отделены морга Харькова, а Ирина с Никитой – в другом, мы попросили, чтобы их всех поместили в один мешок и гроб, чтобы они были вместе. В день похорон ждали на кладбище . пришел священник. Подъехал бус с телами и внезапно развернулся назад. Оказалось, санитары перепутали тела и привезли нам других погибших. Мы ждали на кладбище почти 5 часов, пока не привезли наших родных. А если бы мы похоронили чужих людей ?! возмущается Виталий.
После того как похоронили брата Александра с семьей, говорит Виталий, стало немного легче.
"Эта трагедия – потеря, с которой мне придется жить до конца моих дней. Я понимаю, что больше никогда не услышу смех Ариши, Никиты, Ирины, не пойду со своим братом на рыбалку. Но хотя бы есть уже куда прийти к ним на кладбище », – говорит мужчина.
Следующим испытанием стало похоронить маму Валентину и дочь Лизу. Последние полгода мать и дочь почти каждую ночь ему снились.
У меня такая боль и тяжесть на сердце были. Начался второй год, а я не мог отдать их тела земле. Чтобы они наконец обрели вечный покой. Мне было неспокойно на душе. Когда уже останки мамы идентифицировали, следователь сказал, что я могу написать заявление и забрать его, но я не хотел этого делать без Лизы, поскольку запланировал похоронить их вместе в Изюме », – рассказывает он.
16 марта Виталию снова приснилась Лиза. Он обнимал и крепко прижимал к себе дочь. В голове крутились мысли: " Я должен ее сохранить от взрыва. Чтобы она не погибла. Я должен дать ей все то тепло, которое не добавил в детстве. У меня есть... Я смогу... "
24 марта 2023-го мужчина сообщил – позвонили следователи и сказали, что он может прийти, написать заявление и забрать мать и дочь для перезахоронения в Изюме.
27 марта Виталий уехал в Изюм. Вместе с Мариной Митилевой пошли в городской совет, написали заявление с просьбой помочь в похоронах Валентины и Лизы. После этого их направили в бюро ритуальных услуг, где отдали копии справок по моргу. На их основании община предоставляет бесплатно гроб и крест. Если они не нравятся, родственники погибших платят и получают другие.
"В четверг, 30 марта, Валю и Лизу привезли в Изюм в закрытых гробах. Мы купили для Лизы свадебное платье, фату и туфли. Летом прошлого года она хотела пожениться со своей женой, должны праздновать свадьбу…» – говорит Марина Митилева.
31 марта на новом кладбище в Изюме по улице Некрасова Виталий смог похоронить маму и дочь. Провести Валентину и Лизу в последний путь пришли родственники, соседи.
"Падал снег с дождем, было холодно. Но на душе мне стало немного теплее, легче", - говорит Виталий.
Подруга Ирины Наталья Тютюнник так и не рассказала дочери, что Арины и Никиты, с которыми они провели много летних вечеров, уже нет.
"Когда смотрю общие фотографии, начинают дрожать руки. Моя дочь, спрашивает, будем ли ходить с Никитой и Ариной в школу. Я не только не могу ей рассказать, что этого не произойдет, но и того, что у нас нет больше дома в Циркунах. Ключи, от которого я до сих пор не выбросила, а ношу в кармане», – говорит Наталья Тютюнник.
Родители Ирины, Татьяна и Иван, переехали к сыну в Харьков. Переживать потерю им очень тяжело, нет покоя – их родную Харьковщину обстреливают российские ракеты.
Мама Лизы, Марина, боится вернуться в Изюм из Польши. В последний раз она видела дочь живой в декабре 2021 года. Говорит, что ее величайший страх – зайти в комнату Лизы, где до сих пор ее вещи.
"Мы оба потеряли смысл возвращаться в Изюм, никто нас там уже не ждет", – говорит Виталий Перегон.
Сейчас он решает юридические вопросы, которых собралось немало: не предоставляемые долги за коммунальные услуги, наследование уцелевшего имущества…
Виталий Перегон говорит, что стремится, чтобы память обо всех погибших в Изюме из-за российских окупантов была увековечена. Чтобы их имена были отчеканены на монументе и их никогда не забывали.
Автор: Инна Кубай
Источник: Украинская Правда
3 марта 2022 года в полшестого утра 47-летний житель Киевщины Виталий Перегон проснулся от звонка. Звонил двоюродный брат из Изюма Сергей Мартовицкий. Руки Виталия задрожали.
– Алло…
– Виталий, наших нет…
– Как нет, что ты такое говоришь?
– Погибли все…
Сергей послал видео, где на знакомом с детства дворе тети Тане стояла только одна стена. Вокруг – все разрушено, на пепелище – копоть дыма.
В этом доме по улице Украинской была его дочь Лиза и другие родственники. Здесь погибли:
Только недавно Виталию Перегону удалось похоронить всех убитых – этот процесс длился больше года. С какой сложностью столкнулся мужчина и как живет сейчас – в материале.
Валентина Перегон с внучкой Елизаветой Горбач, дочерью Виталия, жили в многоэтажке в Изюме, недалеко от оптико-механического завода. 26 февраля из Циркунов к Валентине приехал ее младший сын Александр с женой Ириной и внуками Ариной и Никитой. Родственники решили держаться вместе в доме по улице Украинской. Там жила семья Сергея Мартовицкого – жена, дети и теща Татьяна Балабан, сестра Валентины. Во дворе располагались два семейных дома, поэтому места всем хватало.
2 марта, на седьмой день полномасштабной войны, Виталий Перегон из Киевщины, на которую наступали оккупанты, звонил по телефону родственникам в Изюм. 19-летняя дочь Лиза рассказала, что ее подруга с мамой уезжают в Польшу, на улице ждет такси и она хочет уехать с ними.
"В то время на Киевщине расстреливали эвакуационные колонны и я очень переживал, чтобы этого не произошло с моей дочерью. Поэтому запретил ехать. Сказал – пусть остается с бабушкой и моим братом. Сейчас я бы хотел вернуть время назад, пусть бы куда угодно ехали, только бы не оставалась дома», – рассказал Виталий Перегон.
Сейчас он часто ходит в церковь и говорит об этом со священником. Да, говорит, становится легче.
В ночь со 2 на 3 марта русская армия бомбила Изюм.
" Той ночью российские войска сбросили три авиабомба: первая попала на двор семьи Мартовицких, вторая – в квартиру Олега Кузнецова , который также погиб, а третья – в вечернюю школу, где еще в 2014 году базировались атовцы », – говорит изюмчанка Виктория.
2 марта перед севером Лиза, Валентина, Александр, Ирина, их дети – Арина и Никита – и тетя Таня пили вместе чай. Потом мама с Ириной пошли укладывать Никиту спать. Татьяна ждала родственников в другой комнате. Александр, Лиза и Арина вышли во двор. В это время русские военные сбросили на дом Гонки бомбу. Александра, Лизу и Арину отбросило взрывной волной. Их тела уцелели. От Валентины, Ирины, Никиты и Татьяны остались только фрагменты…
"В одно мгновение у меня забрали все», – говорит Виталий.
73-летняя Валентина Перегон – родом из Харькова. Работала на Изюмском оптико-механическом заводе в отделе технического контроля оптики. Там познакомилась с будущим мужем Николаем. У супругов родилось два сына: Виталий и Александр.
Родители работали на заводе в три смены. Пока были на работе, я забирал Сашу из садика, кормил, играл с ним. На выходные мы ездили в деревню в Балаклейский район к бабушке и дедушке – родителям папы. Когда завод обанкротился, большинство работников начали заниматься оптикой.Мама ездила в Измаил, Запорожье, Днепр и торговала линзами, очками, чтобы заработать хотя бы какую-нибудь копейку », – вспоминает Виталий Перегон.
19-летняя Елизавета – дочь Виталия Перегона от первого брака. После 9 класса она поступила в Изюмский профессионально-технический лицей №24, избрала специальность «компьютерные технологии». Любила фотографироваться, мечтала открыть салон красоты.
"С Мариной, матерью Лизы, мы познакомились в Изюме. Это была моя первая большая любовь, но, к сожалению, наши отношения не сложились. Я поехал на работу в Киев, а Лизу воспитывали бабушки, особенно моя мама. Она ее и в садик водила, и в школу. Марина также часто ездила на заработки», – рассказывает Виталий.
Виталий говорит – сожалеет, что мало времени проводил с дочерью.
"Мы часто говорили по телефону. Лиза мне посылала свои фото, делилась проблемами, радостями. Она должна была заканчивать техникум и мы договорились, что я заберу ее к себе в Киев. Но не успел», – говорит Виталий.
41-летний Александр Перегон – родной брат Виталия, младшее на 5 лет. Его напоминают общительным и трудолюбивым. С женой Ириной познакомился в Харькове. Пара поселилась в селе Циркуны, имели двоих детей: дочь Арину и сына Никиту.
"Саша своими руками от фундамента построил дом. Днем работал на газовой заправке, а затем – кирпич за кирпичом строил дом. Ирина и дети были его смыслом жизни. Он все делал для них», – вспоминает брат Александра.
40-летняя Ирина Перегон родилась в селе Циркуны в семье Татьяны и Ивана Бобро. По специальности была бухгалтером.
"Ирочка была очень светлым человеком. Веселая, всегда улыбающаяся. Работала в Харькове. Умная, профессиональная, быстро училась. У нее была хорошая и дружеская семья, где очень любили детей», – рассказывает коллега Лариса Журавская .
В последний раз Лариса созванивалась с Ириной 2 марта.
"Ирочка очень переживала, что не уговорила мать и отца уехать с ними. Говорила, никогда себе не простит, что оставила их под обстрелами. Также радовалась, что дети наконец-то могут выспаться в теплом доме», – говорит Лариса .
Дочь Ирины и Саша – 9-летняя Арина Перегон училась в Циркуновской школе. Ее вспоминают доброй и спокойной.
" Арина дополнительно занималась с репетиторами на английском языке, математикой. Посещали творческие кружки, танцевала, любила рисовать ", – рассказывает подруга Ирины Наталья Тютюнник .
Младшему брату Ирины, Никите, летом 2022 года должно было исполниться 4. Он посещал садик в Харькове, был застенчивым, но бойким мальчиком.
Саша построил возле дома детскую площадку. Летом мы почти каждый вечер встречались там с нашими детьми. У нас была традиция вместе встречать Новый год. В январе 2022 года они пришли к нам в гости – Ирина переоделась снегуркой, а Саша – тигром. Тогда мы сделали. наше последнее общее фото.У них столько планов было, они лишь недавно перекрыли крышу своего нового дома, планировали интерьер дома », – рассказывает Наталья Тютюнник.
68-летняя Татьяна Балабан – теща двоюродного брата Виталия, Сергея Мартовицкого. Работала на оптическом заводе. После того, как в 2012 году завод остановил производство, пошла на рынок. Торговала одеялами, пледами, постельным бельем. На пенсии помогала детям с внуками, не могла ими насладиться.
"Муж Татьяны давно умер. Она жила со своей дочерью Еленой, зятем Сергеем и внуками. Когда Сергей построил новый двухэтажный дом, Татьяна осталась в старом. Так и жили две семьи на одном подворье ”, – говорит местная жительница Виктория.
С третьего марта до освобождения Изюма 10 сентября родители Ирины Перегон – Татьяна и Иван – не знали, что произошло с их дочерью и внуками. Надеялись, что самые родные живы. Просто нет связи.
Тем временем знакомые Гонки искали их и уже в марте знали о трагедии.
"Моя дочь нашла в соцсети список людей, где-то в 20-х числах марта, погибших в Изюме. Напротив фамилии Ирины было написано « фрагмент тела " . Это очень страшно.… Ирина была всегда улыбчивая, глаза сияли. Такой я ее запомнил. ' , – говорит коллега Лариса.
Подруга Наталья рассказала, что брат Ирины и его жена знали о трагедии, но не могли сказать родителям. Боялись, что их сердце не выдержит.
Не только знал, но и помогал организовать похороны близких и Виталий Перегон. В начале марта он попытался выехать в Изюм из Киева, тогда его не выпустили из Борисполя, и мужчина решил попытаться помочь дистанционно.
" Я нашел контакт заместителя городского головы Изюма Владимира Мацокина. Мы с ним обсуждали, что делать дальше. Уцелевшие тела Лизы, Саши и Арины успели вывезти на правый берег Изюма в морг. Останки родных брат Сергей с сыном Артемом собирали сами. Искали под завалами, собирали по кускам из деревьев. Хранили их в ведре в сарае », – говорит Виталий Перегон.
Тем временем армия РФ дальше наступала на Изюм. Все мосты взорвали. Когда 1 апреля город оккупировали, там совершили временные понтонные переправы.
Владимир Мацокин сконтактировался с работниками ритуальной службы Изюма, и им удалось попасть в морг и унести тела семьи Перегон. Тогда же фрагменты тел Валентины, Ирины и Никиты собрали в мешки и отвезли на стихийное кладбище в лесу. Уцелевшие тела положили в два гроба – Сашу вместе с Ариной, Лизу – отдельно.
Других погибших поместили в один пакет, который подписали тетя Валя и другие родные, и положили в один гроб. Работники ритуальной службы вырыли три могилы, похоронили всех и поставили кресты, на которых прибили таблички с именами.
Тещу Татьяну Балабан Сергей Мартовицкий похоронил сам. После трагедии он с семьей уехал сначала в Купянск к родственникам, а затем – в Россию.
" Когда это все случилось, мы часто говорили по телефону, но сейчас мало общаемся с Сергеем. Я и не желаю. Постоянно поддерживаем связь с двоюродной сестрой Мариной Митилевой, которая была все это время в оккупации», - рассказал Виталий Перегон .
Накануне поездки в уволенный Изюм Виталию позвонил следователь из Харькова и сообщил, что на стихийном кладбище нашли его родных.
Я поехал в Харьков, но не нашел их в морге и рефрежираторах. Загорелась надежда… Дальше я направился в Изюм. Нашел работника ритуальной службы Дмитрия, который их прятал, и вместе с ним и сестрой Мариной пошли в лес. Дмитрий показал мне то место "Только тогда я поверил, что это произошло на самом деле. Вокруг были сотни разрытых могил, валялись кресты, покрывала... До сих пор перед глазами эта картина" , - вспомнил Виталий.
Марина Митилева ездила с Виталием не только на кладбище, но и на место трагедии. Когда он туда попал, упал на колени и полчаса стремительно рыдал.
Затем в Харькове Виталий сдал анализ ДНК, дал показания прокуратуре.
Следователи обещали, что все быстро закончится, но еще через пол года вызвали меня на опознание Лизы по монитору. Однако та, кого я видел, не была моим ребенком, я ее не узнал. Лиза была в другой одежде на момент смерти. Впоследствии позвонил по телефону . следователь и сказал, что вынужден меня огорчить, но тела Лизы нет.Я говорю: как нет, к ней же было совпадение по ДНК?На это мне ответили, что произошла ошибка.Начали успокаивать, сказали, что в рефрижераторе до сих пор 70 неидентифицированных тел может, она там », – с болью в голосе говорит Виталий.
3 марта 2023 года, ровно в год трагедии, Виталию удалось похоронить брата и его семью. Александра, Ирину, Арину и Никиту Гонки похоронили в Циркунах.
Поскольку Арина и Саша были в одном отделены морга Харькова, а Ирина с Никитой – в другом, мы попросили, чтобы их всех поместили в один мешок и гроб, чтобы они были вместе. В день похорон ждали на кладбище . пришел священник. Подъехал бус с телами и внезапно развернулся назад. Оказалось, санитары перепутали тела и привезли нам других погибших. Мы ждали на кладбище почти 5 часов, пока не привезли наших родных. А если бы мы похоронили чужих людей ?! возмущается Виталий.
После того как похоронили брата Александра с семьей, говорит Виталий, стало немного легче.
"Эта трагедия – потеря, с которой мне придется жить до конца моих дней. Я понимаю, что больше никогда не услышу смех Ариши, Никиты, Ирины, не пойду со своим братом на рыбалку. Но хотя бы есть уже куда прийти к ним на кладбище », – говорит мужчина.
Следующим испытанием стало похоронить маму Валентину и дочь Лизу. Последние полгода мать и дочь почти каждую ночь ему снились.
У меня такая боль и тяжесть на сердце были. Начался второй год, а я не мог отдать их тела земле. Чтобы они наконец обрели вечный покой. Мне было неспокойно на душе. Когда уже останки мамы идентифицировали, следователь сказал, что я могу написать заявление и забрать его, но я не хотел этого делать без Лизы, поскольку запланировал похоронить их вместе в Изюме », – рассказывает он.
16 марта Виталию снова приснилась Лиза. Он обнимал и крепко прижимал к себе дочь. В голове крутились мысли: " Я должен ее сохранить от взрыва. Чтобы она не погибла. Я должен дать ей все то тепло, которое не добавил в детстве. У меня есть... Я смогу... "
24 марта 2023-го мужчина сообщил – позвонили следователи и сказали, что он может прийти, написать заявление и забрать мать и дочь для перезахоронения в Изюме.
27 марта Виталий уехал в Изюм. Вместе с Мариной Митилевой пошли в городской совет, написали заявление с просьбой помочь в похоронах Валентины и Лизы. После этого их направили в бюро ритуальных услуг, где отдали копии справок по моргу. На их основании община предоставляет бесплатно гроб и крест. Если они не нравятся, родственники погибших платят и получают другие.
"В четверг, 30 марта, Валю и Лизу привезли в Изюм в закрытых гробах. Мы купили для Лизы свадебное платье, фату и туфли. Летом прошлого года она хотела пожениться со своей женой, должны праздновать свадьбу…» – говорит Марина Митилева.
31 марта на новом кладбище в Изюме по улице Некрасова Виталий смог похоронить маму и дочь. Провести Валентину и Лизу в последний путь пришли родственники, соседи.
"Падал снег с дождем, было холодно. Но на душе мне стало немного теплее, легче", - говорит Виталий.
Подруга Ирины Наталья Тютюнник так и не рассказала дочери, что Арины и Никиты, с которыми они провели много летних вечеров, уже нет.
"Когда смотрю общие фотографии, начинают дрожать руки. Моя дочь, спрашивает, будем ли ходить с Никитой и Ариной в школу. Я не только не могу ей рассказать, что этого не произойдет, но и того, что у нас нет больше дома в Циркунах. Ключи, от которого я до сих пор не выбросила, а ношу в кармане», – говорит Наталья Тютюнник.
Родители Ирины, Татьяна и Иван, переехали к сыну в Харьков. Переживать потерю им очень тяжело, нет покоя – их родную Харьковщину обстреливают российские ракеты.
Мама Лизы, Марина, боится вернуться в Изюм из Польши. В последний раз она видела дочь живой в декабре 2021 года. Говорит, что ее величайший страх – зайти в комнату Лизы, где до сих пор ее вещи.
"Мы оба потеряли смысл возвращаться в Изюм, никто нас там уже не ждет", – говорит Виталий Перегон.
Сейчас он решает юридические вопросы, которых собралось немало: не предоставляемые долги за коммунальные услуги, наследование уцелевшего имущества…
Виталий Перегон говорит, что стремится, чтобы память обо всех погибших в Изюме из-за российских окупантов была увековечена. Чтобы их имена были отчеканены на монументе и их никогда не забывали.
Автор: Инна Кубай
Источник: Украинская Правда