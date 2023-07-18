В Николаеве началась активная работа по сбору информации, необходимой для разработки проекта стратегии развития города. 13 июля состоялось второе заседание рабочей группы по разработке проекта Стратегии развития Николаевского городского территориального общества на период до 2027 года и Плана мероприятий по его реализации.

Заседание проходило в формате зум-конференции, к которой присоединились «НикВести».

Скриншот по зум-конференции

Стратегия развития территориального общества — документ стратегического планирования государственной региональной политики, определяющий стратегические, оперативные цели и задачи для устойчивого развития территориального общества, разрабатывается на период реализации Государственной стратегии регионального развития и соответствующей региональной стратегии развития, с учетом положений Закона Украины «Об основах государственной региональной политики».

22 мая распоряжением Николаевского городского головы была создана рабочая группа по разработке проекта Стратегии развития Николаевской городской территориальной общины на период до 2027 года и Плана мер по ее реализации.

Основные задачи рабочей группы: сбор данных и анализ основных тенденций и проблем социально-экономического развития общины, исследование внешней среды и оценка возможностей, формулирование стратегического видения, проведение SWOT-анализа и разработка SWOT-матрицы, подготовка проекта структуры стратегических направлений, целей и задач Стратегии, презентация и обсуждение проекта Стратегии, сбор и проработка предложений и разработка Плана мероприятий по ее реализации, участие в разработке инновационных проектов и Плана, подготовка предложений по вопросам, касающимся социально-экономического развития общества, рассмотрение, обсуждение и согласование проектов Стратегии и Плана.

Председатель рабочей группы – Виталий Луков, первый заместитель Николаевского городского головы.

Директор департамента экономического развития городского совета Татьяна Шуличенко стала заместителем председателя рабочей группы, секретарь – Татьяна Криницкая, главный специалист отдела социально-экономического программирования управления экономики и инвестиций Департамента экономического развития города.

В состав рабочей группы вошли 35 человек, среди которых чиновники, депутаты, представители общественности, архитекторы.

Опрос как элемент партисипации общины

Для того, чтобы подготовить данные для проведения социально-экономического анализа территориального общества, который является важной частью процесса разработки проекта Стратегии, рабочая группа разработала опросники для жителей, ВПЛ, молодежи и бизнеса. В течение двух недель, до 15 июля, николаевцы имели возможность пройти онлайн-анкетирование и ответить на вопросы качества жизни и услуг в Николаеве.

Было озвучено, что на 13 июля опросы прошли 2070 человек. Окончательные данные по результатам завершенного опроса по состоянию на время публикации материала Николаевский городской совет не предоставил.

Такого количества ответов достаточно для анализа, утверждает национальный эксперт ПРООН по стратегическому планированию Елена Нижник. Поскольку основная задача опроса — услышать общественность и узнать мнение людей по вопросам, которые помогут определить стратегический курс развития Николаева.

– Это достаточно нормально. Мы не выполняли функцию профессионального социологического института, проводящего социологические исследования. Мы хотели услышать мнение людей по поводу волнующих нас вопросов и важных с точки зрения определения стратегического курса развития общины. А во-вторых – это такой элемент партисипации в условиях войны в том числе. Когда мы сделали электронную анкету — мы таким образом спросили людей, как вы оцениваете те или иные действия, сферы, проблематику. И люди таким образом участвуют. Пусть она пока пассивна. Но, по крайней мере, это возможность высказаться и сказать свое мнение. А наша задача — услышать ее и интегрировать в документ через определение проблем, установление целей, видение и так далее, по цепочке стратегирования. Если кто-нибудь подумает, что это не так много людей опрошено. Ну, во-первых, война. Во-вторых, ситуация сложная. В третьих, даже 2 тысячи, если мы считаем, что у нас в городе около 300 тысяч, то и это неплохо, — сказала Елена Нижник.

Помимо проведенного городского анкетирования, рабочая группа также будет опираться на результаты исследований, проведенных компанией One Works в рамках разработки проекта генерального плана города, и Восьмого муниципального исследования IRI, в процессе которого были опрошены и жители Николаева. Согласно данным социологического исследования, всего было опрошено 16 тысяч 800 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше в 21 областном центре.

Это в среднем 800 человек на каждый регион, то есть меньше даже чем было опрошено городскими властями Николаева в течение двух недель июля.

Она привела несколько основных показателей результатов исследования IRI по ситуации в Николаеве:

44% считают, что дела в Николаеве обстоят в правильном направлении.

— Есть вопросы относительно того, кто недоволен, есть люди, с которыми нужно работать и услышать, что не так. Мы услышим, когда посмотрим, когда увидим результаты нашего опроса, когда будем проводить фокус-группы и глубже будем изучать ситуацию, — сказала Елена Нижник.

56% николаевцев не собираются уезжать даже в случае обострения военной обстановки.

— Это говорит о том, что есть доверие к власти и происходящему в городе. Если бы не было, люди бы выезжали дальше. Население является патриотом города, и оно заинтересовано в том, чтобы город развивался, – прокомментировала Елена Нижник.

46% хорошо оценивают уровень качества услуг по сбору мусора.

26% жителей Николаева хорошо оценивают качество работы медицинских заведений.

— Надо изучать и думать, что могут сделать местные власти. Или это зависит от нее или все же есть определенные моменты, связанные с государственной политикой, — сказала Елена Нижник.

52% отлично оценивают качество уличного освещения в Николаеве.

36% николаевцев оценивают качество дорог как «средне», 25% – «плохо».

– Дороги – это беда всех. Мы хотим, чтобы они были классными, качественными, широкими, учитывать все пожелания по мобильности, — сказала Елена Нижник.

8% хорошо оценивают уровень развития промышленности в Николаеве.

3% николаевцев оценили «отлично» ситуацию с водоснабжением в городе. Это самые плохие показатели по стране, но их можно объяснить фактическим отсутствием в Николаеве централизованного снабжения питьевой водой из-за разрушения весной 2022 года водозабора на Днепре в результате российских обстрелов. Ранее «НикВести» писали, что вода в кранах николаевцев опасна для потребления , поскольку содержит энтерококки, синегнойную палочку, токсичные элементы, имеет повышенное содержание хлоридов, сульфатов, сухого остатка и другое.

Еще одним важным индикатором работы местных властей является инклюзивность и доступность услуг и сфер в городе. В общей сложности 16% жителей Николаева оценивают состояние доступности для людей с инвалидностью как «отлично» и «хорошо». По мнению Елены Нижник, для более качественного изучения проблемы инклюзивности необходимо провести дополнительно фокус-группу с участием людей с инвалидностью.

Обустроенные бомбоубежища также важный фактор безопасности для жителей города в условиях войны. По результатам исследования IRI, 12% николаевцев оценивают качество укрытий как «хорошо» и «отлично», 16% горожан дали среднюю оценку, еще 40% плохо и очень плохо оценивают качество бомбоубежищ в городе.

Также исследование IRI показало, как николаевцы оценивают возможности в городе и перспективы областного центра стать туристическим, экономическим, аграрным или индустриальным центром.

Ознакомиться подробнее с результатами Восьмого муниципального опроса:

Члены рабочей группы по разработке стратегии определили, что имеющихся результатов трех исследований будет достаточно для базового анализа ситуации в Николаеве в процессе разработки проекта стратегии развития города.

— Отлично, что мы принимаем решение прорабатывать все три вида опросов. И тогда мы будем выходить на какую-нибудь середину. Но она будет отличаться. Скорее всего, нам нужно проводить периодически опрос, чтобы мы не отошли в сторону, – сказал глава рабочей группы Виталий Луков.

На это Елена Нижник ответила, что опрос, который проводила рабочая группа, важен для того, чтобы зафиксировать базовый уровень мнения людей на июль.

— Когда мы разработаем систему мониторинга, многое мы будем определять через индикаторы мнения людей. И у нас этот мониторинг будет предусматривать индикаторы. К примеру, уровень удовлетворения жильцов определенной услугой будет индикатором выполнения определенных задач. У нас базовый уровень уже на сегодня. А потом мы отследим динамику. Для нас важна положительная динамика перемен, – ответила Елена Нижник.

По ее мнению, такой мониторинг следует проводить как минимум раз в год.

В процессе разработки проекта стратегии также планируется проводить фокус-группы с разными целевыми аудиториями. В частности, глава Агентства развития Николаева Виктор Сикаленко предложил провести подобную фокус-группу с представителями молодежи и общественными активистами.

— Фокус-группы мы можем проводить и в смешанном формате через институционное представительство. То есть могут быть общественные организации, представляющие интересы определенных целевых групп. Это могут быть, условно, общественные организации, занимающиеся людьми с инвалидностью, молодежь, ВПЛ. Что касается ВПЛ — мы можем сделать смешанную фокус-группу, где будут представлены специалисты городского совета, работающие с этой целевой группой, и сами представители ВПЛ, чтобы они услышали друг друга, — сказала Елена Нижник.

После анализа результатов проведенного опроса будет сформирован список вопросов для фокус-групп.

SWOT-анализ Николаевской общины

SWOT-анализ – это основа любого программного, планировочного документа. Поскольку стратегия Николаева должна дать ответы на существующие в городе вызовы, то, как отметила Елена Нижник, задача рабочей группы — определить проблемы и их приоритетность. И на основе этих проблем перейти к формированию целей, задач и направлений стратегического развития.

– Мы должны понимать, какой у нас есть ресурс для того, чтобы развиваться. Каков потенциал, источники финансов, человеческие ресурсы. Мы должны наладить коммуникацию, поскольку это интегрированный документ, объединяющий власть, общественность, бизнес. И сформировать доверие населения к власти и содействовать сотрудничеству. Общественность должна быть участником процесса, а власти должны понимать, слышать и решать вопросы, — сказала Елена Нижник.

Она представила предложения по формированию SWOT-матрицы Николаевской общины. Анализ сильных и слабых сторон общества, а также внешних возможностей и угроз для его развития – это один из важных элементов анализа, необходимых для разработки стратегии.

Скриншот с частью предложений по SWOT-анализу, которые подготовила Елена Нижник

Участники рабочей группы обсудили предложения, сформированные Еленой Нижник и решили в течение двух недель доработать их и внести свои предложения в документ.

После этого рабочая группа по разработке стратегии соберется на очередное заседание.

НикВести