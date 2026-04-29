Як це — стати батьками для дев’ятьох? Історія великої прийомної родини Кожушків

Олександр та Віра Кожушки жили в Бериславі на Херсонщині, де виховували трьох прийомних дітей. Коли через війну залишатися в місті стало небезпечно, родині довелося переїжджати. А на новому місці, на Миколаївщині, подружжя вирішило створити дитячий будинок сімейного типу, щоб дбати про більшу кількість дітей. Це велика прийомна сім’я, в якій може виховуватись до десяти дітей без батьківського піклування.

За кошти держбюджету громада Миколаєва придбала просторий будинок — службове житло, куди Кожушки переїхали всі разом. Зараз Віра та Олександр опікуються дев’ятьма дітьми: у сім'ї підростають семеро дівчат та двоє хлопчиків. Наймолодшій дитині лише півтора року, а найстаршій доньці виповнилося 19.

Будні великої родини: лекції та хобі

Батьки-вихователі прагнуть забезпечити якісну освіту та розвиток кожної дитини. Старші дівчата вже обрали професійний шлях — вони навчаються в медичному коледжі на спеціальності «Фармація». Найстарша, Вікторія, вже на другому курсі, а середня — на першому. Молодша ж донька зараз навчається у дев'ятому класі.

Попри насичене навчання, у кожного є час на власні захоплення. 18-річна Валентина зізнається, що у вільний час любить займатися творчістю:

«Я роблю браслети, слухаю музику. Можу інколи співати або танцювати».

Але найцінніше для родини — це час, проведений разом.

«Ми постійно разом збираємося всією сім'єю... повечеряти, пообідати... переглянути мультфільми, фільми», — ділиться 19-річна Вікторія. Саме в такі моменти діти, які пройшли через втрату батьківського піклування, відчувають, що нарешті мають теплий, затишний дім.

А для Віри, матері-виховательки, найбільша радість — бачити, як діти стають відповідальними та досягають успіхів у навчанні чи конкурсах.

Як стати родиною для дитини:

Для Кожушків оптимальною формою стала велика прийомна родина. Проте в Україні існують різні способи стати родиною для дитини, і кожен з них має свої особливості:

Усиновлення: прийняття дитини в родину назавжди на правах біологічної. Усиновлювачі стають батьками з усіма правами та відповідальністю, а дитина більше не має статусу дитини-сироти. На дитину призначають допомогу як при народженні.





Опіка та піклування: цю сімейну форму виховання найчастіше обирають родичі дитини. Опіка діє до 14 років, піклування — із 14 до 18. Дитина зберігає свій статус і отримує щомісячну допомогу від держави, має пільги.





Прийомна сім’я: родина або людина не в шлюбі приймає на виховання від 1 до 4 дітей. Один із батьків отримує фінансове забезпечення і нарахування стажу, а діти — щомісячні виплати. Прийомним сім’ям надається постійний соціальний супровід.





Дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ): велика прийомна родина, де виховують 5–10 дітей. Громада за потреби надає таким родинам великий службовий будинок.





Послуга патронату над дитиною: «Швидка допомога» для дитини — тимчасовий догляд (зазвичай до 3–6 місяців), поки біологічні батьки долають кризу або дитині шукають нову родину. Мета — безпека та догляд у сімейному середовищі.





Перший крок — це завжди консультація

Ви можете звернутися за підтримкою навіть тоді, коли лише розглядаєте можливість прийняти дитину і перебуваєте на етапі роздумів. Фахівці допоможуть розібратися у формах виховання та доступній підтримці від держави і в громаді.

Отримати консультацію можна у службі у справах дітей у вашій громаді.

Телефонуйте на гарячу лінію і дізнайтеся, як прийняти дитину в родину: 0 800 219 867. Детальніше на сайті 👉🏻 dity.gov.ua.