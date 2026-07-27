Інструкція для батьків: що таке послуга раннього втручання та як її отримати у своїй громаді, фото Майстерня Сенсів

Переживати за розвиток малюка — це нормально для батьків або тих дорослих, які ним опікуються. Якщо ж є підозра, що щось іде не так — варто одразу звертатись до фахівців. Якщо тривоги справдяться і дитина дійсно має порушення розвитку або ризик їх виникнення, родина отримає підтримку якомога раніше. Це означає, що у дитини буде більше можливостей для повноцінного життя і розкриття свого потенціалу. Саме для цього в Україні і розвивається послуга раннього втручання. У цьому матеріалі розбираємо, що це таке та куди звертатись.

Що це за послуга і чому важливо діяти вчасно

Послуга раннього втручання — це абсолютно безкоштовна підтримка для сімей із дітьми віком від народження до 4 років, які мають певні порушення розвитку або ризики їх виникнення. Серед ризиків, які можуть вплинути на подальший розвиток дитини:

передчасне народження, низька маса тіла при народженні, складний перебіг вагітності чи пологів, важкі захворювання, перенесені в перші місяці життя.

обстріли, тривала розлука з одним із батьків, втрата близької людини, зміна місця проживання дитини та інші стресові обставини.

високий рівень стресу у батьків, емоційне виснаження або обмежені ресурси, через які може бути складніше приділяти дитині достатньо уваги та підтримувати її розвиток у повсякденному житті.

Головна порада для батьків: не чекайте. Вік до чотирьох років — це період найбільшої гнучкості дитячого мозку, коли вплив на розвиток є найбільш ефективним. Раннє втручання допомагає дитині розвиватися вчасно та розкрити свій потенціал, а також запобігає виникненню вторинних проблем, таких як соціальна ізоляція чи поведінкові труднощі. Важливо розуміти, що це підтримка не лише для малюка, а й для всієї родини: фахівці допомагають батькам подолати стрес і навчають розвивати дитину у звичних домашніх умовах.

Як самостійно перевірити розвиток малюка

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Якщо дитина уникає зорового контакту, не реагує на звуки чи своє ім'я, не вимовляє склади, або батьки помічають, що малюк відстає у набутті навичок порівняно з однолітками, можна самостійно провести попереднє обстеження. Для цього зручно використати таблицю оцінки розвитку дітей «Червоні прапорці», яка є на офіційному сайті ЮНІСЕФ. Ще один зручний інструмент — мобільний додаток «Мій малюк» — до його створення долучилася команда раннього втручання Центру соціальних послуг «Джерело». Також для комплексної оцінки завжди можна звернутися до педіатра або місцевого інклюзивно-ресурсного центру.

Як саме допомагає команда та де проходять заняття

З родиною працює професійна команда, проте її склад формується гнучко. Психолог зазвичай залучається до роботи за замовчуванням, а от інші фахівці — наприклад, логопед, реабілітолог, фахівець із соціальної роботи — доєднуються залежно від конкретних потреб дитини.

Робота починається з детальної оцінки розвитку малюка. На основі цих результатів фахівці обов'язково разом із батьками складають індивідуальний план підтримки.

Саме цей план, визначає формат зустрічей. Заняття можуть відбуватися 1 раз на тиждень, але графік адаптують до ситуації родини. Процес включає індивідуальну роботу з дитиною та психологічну підтримку для батьків.

Допомога є комплексною та охоплює всі сфери: фізичний розвиток (моторика, здоров’я, сенсорика), когнітивний (мислення, вирішення проблем), мовленнєвий (сприйняття мови, спілкування), соціально-емоційний (вираження емоцій, саморегуляція) та адаптивні навички (самообслуговування: їжа, одяг, гігієна). Якщо фахівці побачать потребу в додатковій медичній консультації, вони направлять малюка на обстеження.

Допомога надається там, де родині найкомфортніше. Зустрічі проводять у звичній для малюка обстановці, найчастіше — під час виїздів фахівців безпосередньо додому, щоб впроваджувати навчання у повсякденні справи дитини.

Додаткова підтримка для батьків

Сім’ї, які виховують дітей з порушеннями розвитку, можуть додатково скористатися низкою інших послуг. Серед них: «Муніципальна няня» (держава виплачує фіксовану суму, яка залежно від ситуації може частково або повністю покрити рахунок за послуги няні), послуга денного догляду, безкоштовні транспортні послуги для осіб з обмеженою мобільністю, за потреби — соціальний супровід родини у складних життєвих обставинах.

Також у громадах відкриваються Центри життєстійкості, де можна отримати психологічну допомогу та пройти спеціальні курси для батьків.

Якщо потрібної послуги в громаді наразі немає, батькам варто написати заяву про потребу в ній. Більше інформації про доступні сервіси та оформлення таких заяв можна знайти на сайті.

Де працюють команди на Миколаївщині та як звернутися

Щоб отримати допомогу раннього втручання, батькам не потрібно чекати направлень від лікарів — звернутися можна напряму через соціальні служби своєї громади. Наразі команди працюють у:

Миколаївському міському Центрі соціальних служб;

Баштанському Центрі надання соціальних послуг (ЦНСП);

Вознесенському ЦНСП;

Новоодеському ЦНСП.

Більше інформації про послугу на сайті.

Дізнатися більше та отримати первинну консультацію можна за номерами:



У місті Миколаїв: 073 851 7775



У місті Баштанка: 096 070 9070



У місті Вознесенськ: 066 719 2178, 095 719 1285



У місті Нова Одеса: 098 257 2787

Проєкт «Стійкі сім’ї, стійке майбутнє: трансформація системи догляду за дітьми в Одеській та Миколаївській областях» реалізується МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» у партнерстві з ГО «Одеська обласна організація медико-психолого-педагогічної допомоги ГО “Здорове суспільство” спільно з UNICEF Ukraine за фінансової підтримки Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) через державний банк розвитку KfW.