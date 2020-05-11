Общее количество штрафов за несоблюдение карантина, выписанных в Нидерландах, Бельгии, Великобритании, Франции, Испании, Италии, составляет 2 миллиона 212 тысяч 22.

Об этом сообщает Буквы.

За последние недели правоохранители этих стран контролировали перемещения людей и соблюдение карантинных мер. В одних стране сначала предупреждают о нарушении, в другой сразу выписывают штраф или проводят арест.

В Нидерландах было выписано 8800 штрафов. Голландская полиция заявляет, что они всегда сначала предупреждают, и в случае повторного нарушения или отказа будет наложен штраф. Суммы штрафа варьируются от 390 евро для граждан до 4 350 евро для работодателей.За последние недели голландская полиция наложила 8 800 штрафов, в основном за несоблюдение дистанции.

В Бельгии было выписано 27 000 штрафов. Полиция также сначала прибегала к предупреждениям, хотя штрафов наложили гораздо больше, чем в Нидерландах. Только за первый месяц карантина было выписано более 27 000 штрафов. Половина нарушителей в возрасте до тридцати лет.

Во Франции было выписано 915 000 штрафов. Здесь необходимо иметь при себе объяснение того, почему вы находитесь на открытом воздухе, так называемую аттестацию deégatoire dérogatoire. Если у вас нет такого объяснения, вы заплатите штраф в размере 135 евро. С середины марта до начала мая было выписано 915 000 штрафов. Это принесло французскому правительству более 123 миллионов евро. Адвокаты теперь обратились в суд, потому что штрафы являются неконституционными.

В Великобритании было выписано 6000 штрафов. Как и в Бельгии, полиция Соединенного Королевства сначала интересуется, почему вы сидите на этой скамейке в парке (запрещено), а не гуляете в парке (разрешено). Сумма штрафа в Великобритании составляет 60 фунтов – около 70 евро. Также полиция Дербишира бросала специальный черный краситель в озеро, чтобы отбить у местных жителей желание поплавать.

В Испании было выписано 837 000 штрафов. Испанская полиция выписала 837 000 штрафов. Это более 15 000 в день. Опять же, есть сомнения о соответствии Конституции этих штрафов; адвокаты советуют гражданам подавать в суд. Штрафы начинаются от 600 евро за прогулку по улице или выезд из города, но могут доходить до 10 000 евро. Кроме того, было арестовано около 7500 испанцев. Испанский омбудсмен объявил, что будет расследовать лавину штрафов.

В Италии было выписано 418 222 штрафа. В Италии карабинеры могут быть готовы наложить штраф без пощады. Нарушители получают штраф в размере 206 евро или до 3-х месяцев тюрьмы. Итальянской полиции за один день удалось проверить 270 000 человек и выписать 16 000 штрафов. Это было на Пасху. С 11 марта по 3 мая 418 222 человека были оштрафованы. Штрафы варьировались от 206 до 3000 евро.

В Германии было выписано неизвестно количество штрафов. В этой стране сумма штрафов варьируется от 200 до 25 000 евро. За очень серьезные преступления, когда речь идет о жизни, даже возможно тюремное заключение на срок до пяти лет. Сложно подсчитать, сколько штрафов уже вынесено. Германия является федеративным государством, где каждая земля штрафует по-своему. Однако очевидно, что число арестов за последние недели возросло. В нескольких городах на выходных проводятся демонстрации против карантинных ограничений. Полиция арестовывает людей, которые не соблюдают дистанцию. В столице Берлине уже несколько раз проходили протесты.

Напомним, что Премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил о решении ослабить со среды меры по изоляции на территории Англии.