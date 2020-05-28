Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что планирует подать проект строительства ледовой арены в парке Победы в Государственный фонд регионального развития, чтобы получить необходимые средства.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

Мэр отметил, что в спортивном городке в парке Победы хочет построить ледовую арену за деньги Государственный фонд регионального развития.

— У нас есть желание завершить строительство городка спортивного в парке Победы, который сегодня не на балансе города, на котором сегодня мы хотим построить ледовую арену с подключением её в дальнейшем — избыточного тепла от охлаждения арены — к бассейну Трудовые Резервы, чтобы экономить на подогреве воды. У нас есть эскизный проект, мы готовы его уже переходить и делать, чтобы подавать на ГФРР или в тот список (по строительству инфраструктурных спортивных объектов, анонсированных президентом Зеленским - прим.), - отметил Александр Сенкевич.

Городской голова акцентировал, что после передачи спортгородка университетом имени В.А. Сухомлинского в собственность Николаева, начнётся проектирование ледовой арены.

— В МОН ждут только решение коллектива. Как только будет решение университета, что они дают своё разрешение на передачу объекта городу, сразу МОН передаёт нам его, мы его завершаем строительство, принимаем на баланс и проектируем ледовую арену, - подытожил Александр Сенкевич.

В ноябре 2017 года в мэрии Николаева планировали построить ледовую арену в Парке Победы за 130 миллионов из бюджета города. В декабре 2018 года в Николаеве представили проект возможной ледовой арены, которую планируют построить к 2020 году.