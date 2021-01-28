Виталий Сенько

Директор николаевской Нефтебазы Виталий Сенько рассказал, что прибывшая на сообщение о рейдерском захвате предприятия оперативная группа полицейских полностью бездействовала и держалась в стороне.

Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, которая прошла в Николаеве вчера, 27 января.

— 25 декабря 2020 года, в 9 утра на территорию терминала незаконно проникли люди в количестве около 40 человек и силовым способом выгнали всех сотрудников с территории предприятия, где работает арендатор, в том числе и охрану. Среди неизвестных были и сотрудники полиции охраны. Они объяснили это тем, что у них якобы есть договор с новым директором компании и они пришли выполнять свои договорные обязательства, - рассказал Виталий Сенько.

По словам директора, прибывшая группа неизвестных людей не предъявила никаких документов, также, не было никакой передачи документов новому директору.

Что касается оперативной группы правоохранителей, то они не вмешивались в происходящее на Нефтебазе.

— На просьбу предоставить какие-либо документы, подтверждающие законность пребывания, нам ответили отказом. По этому факту мы вызвали полицию, написали заявление о силовом захвате предприятия. Хочу сразу отметить, что оперативная группа, прибывшая на место, полностью бездействовала и старалась максимально находится в стороне. И тут возникает вопрос, так, а кто нас должен защищать? К кому мы должны обращаться раз правоохранительные органы мало того, что ничего не делают, так их отдельные подразделения еще и принимают участие и способствуют этому.

Напомним, что среди проникших на территорию предприятия были сотрудники полиции охраны.

— Нам объясняли, что полиция госохраны там находится для соблюдения порядка на территории. Могу сказать, что есть видеоматериалы о том, что готовились провокации с использованием зажигательных смесей, которые были изъяты. Если бы полиция госохраны стояла на стороне правопорядка, то я так понимаю, что они должны были это все накорню «гасить». Но этого не происходило. Мы неоднократно вызывали полицию и просили у нее помощи, чтобы убрать с территории неизвестных лиц. На все наши вызовы ответ был только один: Будет указание сверху - мы все уйдем, - добавил Виталий Сенько.

Ранее сообщалось, что на «Нефтебазе» в Николаеве произошел конфликт из-за смены руководства. 30 декабря сообщалось, что Министерство юстиции Украины признало незаконной перерегистрацию собственника частного предприятия на территории Нефтебазы в Николаеве.

Директор николаевской Нефтебазы боится, что дело о попытке захвата предприятия «спустят на тормозах».

Виталий Сенько заявил также, что во время захвата предприятия, которое осталось фактически без управления, могла случиться техногенная катастрофа.