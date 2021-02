Соответствующее постановление российское правительство приняло 6 февраля. Оно предусматривает расширение списка запрещенных для импорта украинских товаров, который приняли еще в 2018 году, пишет Hromadske.

Ранее Россия закупала железнодорожные колеса в украинской металлургической компании Виктора Пинчука «Интерпайп», но с установленными пошлинами на товар в 34,22% до января 2021 года. В связи с острым дефицитом этого товара на российском рынке его приостанавливали на год и восстановили только в июле 2020 года.

В октябре прошлого года Министерство транспорта России выступило с инициативой запретить импорт украинских железнодорожных колес: изначально планировалось, что запрет введут до конца 2020 года.

В то же время, как отмечают российские СМИ, вагоностроители в РФ были против такого решения.

Дело в том, что железнодорожные колеса в России производит только Выксунский металлургический завод и компания Evraz Романа Абрамовича.

Некоторое время в Россию также поставляли колеса две китайские компании: Taiyuan Heavy Industry Railway Transit Equipment Co. Ltd и Maanshan Iron & Steel Co. Однако после того, как Украина ввела запрет на въезд в страну вагонов с колесами китайского производства, закупки из КНР прекратились.