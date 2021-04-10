За окнами ещё стоят холода, земля укрыта снегом, а у огородников уже начался горячий сезон. Сейчас перед ними стоит одна из самых главных задач – выбрать хорошие семена. От того, насколько правильным будет выбор, зависит будущий урожай. Человеку непосвящённому эта задача может показаться необычайно простой, ведь семян предлагается огромное количество на рынках, в магазинах. Но опытные огородники знают, что это изобилие обманчиво. Найти в этом ассортименте качественный материал непросто.

Нет проблем с приобретением качественных семян у тех, кто методом проб и ошибок нашёл ответственных добросовестных производителей. Продукцию этой компании огородник и покупает, будучи уверенным в том, что на грядках взойдут именно те растения, которые нужны, и урожай будет отличным. Остальным поиск таких семян только предстоит.

Лучше всего покупать семена в проверенном магазине, например Агро-маркете. Только тут можно найти хорошие семена по выгодной цене.

Преимущества покупки в магазине Агро-маркет

Агро-маркет закупает только проверенные семена, поэтому может гарантировать отсутствие пересортицы и других проблем.

1. В Агро-маркете можно подобрать семена на любой вкус – большего ассортимента сложно найти.

2. Доставка почтой удобна и быстра. Уже через несколько дней после заказа посылка с заветными семенами будет на руках.

3. Все посылки магазин надежно упаковывает.

Как правильно сделать выбор, чтобы все семена взошли?

Начинающие дачники нередко прельщаются красочностью пакетиков, чем иногда и пользуются недобросовестные производители. Не стоит ориентироваться на красоту оформления, обращать внимание нужно на другие моменты. На пакетике кроме наименования растения должна быть краткая информация о сорте, особенностях ухода. Указывается на упаковке и вес или количество семян, что позволяет определиться с объёмом покупки.

Важно проверить срок годности материала. Если он не указан вовсе, семена покупать не стоит. Может быть напечатан год сбора. В таком случае нужно обладать знаниями о сроках сохранения всхожести различных культур, чтобы определить годность. Срок хранения не должен быть напечатан типографским способом. Дата наносится после того, как семена упакованы в пакетик.

Приобретая сорта с маркировкой F1, следует учесть, что это гибриды. Они отличаются устойчивостью к болезням, урожайностью, но эти свойства последующим поколениям не передаются.

Важно учесть, что с крупными производителями работают только специализированные магазины. Таким является Агро-маркет. Интернет-магазин семян поможет каждому огороднику выбрать и приобрести качественный посадочный материал от надёжных производителей.

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