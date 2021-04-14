Холодильный шкаф является одним из основных элементов на кухне любого заведения общественного питания или на складе торговой точки. Оборудование используется для хранения пищи или напитков при определенной температуре. В магазинах шкафы позволяют демонстрировать продукцию покупателям. При покупке оборудования нужно ориентироваться на технические параметры и виды продуктов, которые необходимо будет хранить.
Основные критерии выбора
Выбирая холодильный шкаф, в первую очередь следует определиться с интересующим температурным режимом. В соответствии с этим системы бывают низко- и среднетемпературными, а также универсальными. Первые позволяют хранить продукты питания при температуре до -18 градусов, вторые – в диапазоне от 0 до +8. Универсальные модели работают в режиме от -5 до +5. Такие шкафы оптимально подходят для хранения колбасных изделий и охлажденного мяса.
Также при покупке следует обратить внимание на тип охладительной системы. Производители оснащают свои холодильники динамическим или статическим охлаждением. В первом случае конструкция имеет вентилятор, посредством которого обеспечивается принудительная циркуляция. Основной плюс такого охлаждения состоит в том, что на всех полках сохраняется один уровень температуры. Из-за работы вентилятора продукты питания быстро обветриваются, поэтому их нужно хранить только в герметичной упаковке.
Что касается статического охлаждения, в данном случае воздух циркулирует внутри камеры естественным образом. Холодный поток опускается, а теплый – поднимается. Основной минус такой системы заключается в том, что уровень температуры на верхних и средних полках будет отличаться. При этом разница может составить до 6 градусов.
Требования к конструктивным особенностям:
Необходимо обратить внимание на расположение компрессорного устройства в холодильнике. Этот узел может быть в нижней или верхней части оборудования. Если компрессор находится вверху, это упрощает обслуживание шкафа, а также ремонт. Но нужно учитывать, что если потолок в помещении низкий, это может привести к перегреву конденсатора.
Одно из требований к холодильнику – вместимость полок. Рабочее пространство должно использоваться как можно более эффективно. Перед покупкой следует обратить внимание на количество товара, который сможет выдержать одна полка. В шкафу должна быть предусмотрена функция изменения их уровня расположения. При отсутствии возможности регулировки высоты вы не сможете эффективно использовать полезный объем.
Не забудьте проверить соответствие допустимой нагрузки, указываемой в техническом паспорте, к предполагаемой. Сами полки могут быть сплошными или решетчатыми. При выборе также нужно ориентироваться на особенности продуктов. Если нужно обеспечить максимальный воздухообмен, отдайте предпочтение решетчатым полкам.
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Холодильный шкаф является одним из основных элементов на кухне любого заведения общественного питания или на складе торговой точки. Оборудование используется для хранения пищи или напитков при определенной температуре. В магазинах шкафы позволяют демонстрировать продукцию покупателям. При покупке оборудования нужно ориентироваться на технические параметры и виды продуктов, которые необходимо будет хранить.
Основные критерии выбора
Выбирая холодильный шкаф, в первую очередь следует определиться с интересующим температурным режимом. В соответствии с этим системы бывают низко- и среднетемпературными, а также универсальными. Первые позволяют хранить продукты питания при температуре до -18 градусов, вторые – в диапазоне от 0 до +8. Универсальные модели работают в режиме от -5 до +5. Такие шкафы оптимально подходят для хранения колбасных изделий и охлажденного мяса.
Также при покупке следует обратить внимание на тип охладительной системы. Производители оснащают свои холодильники динамическим или статическим охлаждением. В первом случае конструкция имеет вентилятор, посредством которого обеспечивается принудительная циркуляция. Основной плюс такого охлаждения состоит в том, что на всех полках сохраняется один уровень температуры. Из-за работы вентилятора продукты питания быстро обветриваются, поэтому их нужно хранить только в герметичной упаковке.
Что касается статического охлаждения, в данном случае воздух циркулирует внутри камеры естественным образом. Холодный поток опускается, а теплый – поднимается. Основной минус такой системы заключается в том, что уровень температуры на верхних и средних полках будет отличаться. При этом разница может составить до 6 градусов.
Требования к конструктивным особенностям:
Необходимо обратить внимание на расположение компрессорного устройства в холодильнике. Этот узел может быть в нижней или верхней части оборудования. Если компрессор находится вверху, это упрощает обслуживание шкафа, а также ремонт. Но нужно учитывать, что если потолок в помещении низкий, это может привести к перегреву конденсатора.
Одно из требований к холодильнику – вместимость полок. Рабочее пространство должно использоваться как можно более эффективно. Перед покупкой следует обратить внимание на количество товара, который сможет выдержать одна полка. В шкафу должна быть предусмотрена функция изменения их уровня расположения. При отсутствии возможности регулировки высоты вы не сможете эффективно использовать полезный объем.
Не забудьте проверить соответствие допустимой нагрузки, указываемой в техническом паспорте, к предполагаемой. Сами полки могут быть сплошными или решетчатыми. При выборе также нужно ориентироваться на особенности продуктов. Если нужно обеспечить максимальный воздухообмен, отдайте предпочтение решетчатым полкам.