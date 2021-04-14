Холодильный шкаф является одним из основных элементов на кухне любого заведения общественного питания или на складе торговой точки. Оборудование используется для хранения пищи или напитков при определенной температуре. В магазинах шкафы позволяют демонстрировать продукцию покупателям. При покупке оборудования нужно ориентироваться на технические параметры и виды продуктов, которые необходимо будет хранить.

Основные критерии выбора

Выбирая холодильный шкаф, в первую очередь следует определиться с интересующим температурным режимом. В соответствии с этим системы бывают низко- и среднетемпературными, а также универсальными. Первые позволяют хранить продукты питания при температуре до -18 градусов, вторые – в диапазоне от 0 до +8. Универсальные модели работают в режиме от -5 до +5. Такие шкафы оптимально подходят для хранения колбасных изделий и охлажденного мяса.

Также при покупке следует обратить внимание на тип охладительной системы. Производители оснащают свои холодильники динамическим или статическим охлаждением. В первом случае конструкция имеет вентилятор, посредством которого обеспечивается принудительная циркуляция. Основной плюс такого охлаждения состоит в том, что на всех полках сохраняется один уровень температуры. Из-за работы вентилятора продукты питания быстро обветриваются, поэтому их нужно хранить только в герметичной упаковке.

Что касается статического охлаждения, в данном случае воздух циркулирует внутри камеры естественным образом. Холодный поток опускается, а теплый – поднимается. Основной минус такой системы заключается в том, что уровень температуры на верхних и средних полках будет отличаться. При этом разница может составить до 6 градусов.

Требования к конструктивным особенностям:

Замок. Если техника располагается в торговом зале, замок не нужен. Его использование актуально для уличной установки оборудования. Для открытия замка используется ключ или пульт. Тип двери. На выбор предлагается два варианта – глухой или со стеклом. Металлическая дверь – оптимальный вариант для шкафа, использующегося для хранения пищи на складе или кухне заведения общественного питания. В залах супермаркетов лучше ставить шкафы со стеклянными дверцами. Это позволит покупателям предварительно ознакомиться с товаром и принять решение о необходимости покупки без открытия холодильника. Благодаря этому снижается объем потерь энергии для восстановления температуры. Механизм открытия. Дверцы бывают распашными или раздвижными. Первый вариант – оптимальный выбор для более просторных помещений. Если площадь ограничена, лучше выбрать шкаф с раздвижной дверцей. Объем. При покупке оборудования необходимо учитывать количество наименований, которые будут храниться в холодильнике, а также площадь помещения. Универсальные устройства, рассчитанные на 300–400 литров, справляются со своей задачей при небольшом ассортименте. Шкафа с таким объемом достаточно для презентации всей линейки продукции. Для больших торговых помещений рекомендован объем от 600 л и больше.

Необходимо обратить внимание на расположение компрессорного устройства в холодильнике. Этот узел может быть в нижней или верхней части оборудования. Если компрессор находится вверху, это упрощает обслуживание шкафа, а также ремонт. Но нужно учитывать, что если потолок в помещении низкий, это может привести к перегреву конденсатора.

Одно из требований к холодильнику – вместимость полок. Рабочее пространство должно использоваться как можно более эффективно. Перед покупкой следует обратить внимание на количество товара, который сможет выдержать одна полка. В шкафу должна быть предусмотрена функция изменения их уровня расположения. При отсутствии возможности регулировки высоты вы не сможете эффективно использовать полезный объем.

Не забудьте проверить соответствие допустимой нагрузки, указываемой в техническом паспорте, к предполагаемой. Сами полки могут быть сплошными или решетчатыми. При выборе также нужно ориентироваться на особенности продуктов. Если нужно обеспечить максимальный воздухообмен, отдайте предпочтение решетчатым полкам.