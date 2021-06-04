Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий работающим пенсионерам с 1 апреля. В июне, кроме пересчитанной пенсии, будет выплачена доплата за апрель и май 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

— Пересчитаны пенсии 633 тысячам пенсионеров. Увеличены пенсии 313 тысячам пенсионеров. Средний размер повышения составил 193,32 гривны, - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается в сообщении, перерасчет проведен лицам, которые после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии продолжали работать и получили не менее 24 месяцев страхового стажа или менее чем 24 месяца страхового стажа, при условии, что после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии прошло менее чем два года.

Перерасчет осуществлен без обращения пенсионеров в органы Пенсионного фонда Украины.

Напомним, что средняя пенсия в Украине в 2020 году составила 3 тысячи 410 гривен, что почти на 400 гривен больше, чем в прошлом году.



