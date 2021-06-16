Об этом в интервью западным СМИ заявил президент Владимир Зеленский, текст опубликован на сайте президента.

По его словам, транш МВФ важен для экономической стабильности и инвестиционного климата.

— Поэтому мы обязательно сделаем то, что пообещали. Я думаю, что в начале осени или осенью будет транш. Сроками занимается правительство, — отметил Владимир Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что и без транша Украина справится.