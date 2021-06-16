Украина рассчитывает на получение очередного транша МВФ (Международного валютного фонда) этой осенью. Но в случае его отсутствия в стране не будет глобальных проблем.
Об этом в интервью западным СМИ заявил президент Владимир Зеленский, текст опубликован на сайте президента.
По его словам, транш МВФ важен для экономической стабильности и инвестиционного климата.
— Поэтому мы обязательно сделаем то, что пообещали. Я думаю, что в начале осени или осенью будет транш. Сроками занимается правительство, — отметил Владимир Зеленский.
В то же время он подчеркнул, что и без транша Украина справится.
— Мы будем жить. У нас все есть, я вам серьезно говорю. Мы увеличили таможенные поступления, также налоговая работает гораздо лучше. Мы выведем все предприятия из убыточных в прибыльные. На сегодня уже понимаем эти шаги. Поэтому я не вижу в этом глобальной проблемы. В любом случае надо научиться жить самостоятельно. И мне кажется, что это правильно во всех смыслах, — добавил Владимир Зеленский.
Напомним, ранее миссия МВФ во время работы в Киеве определила для Нацбанка ряд требований для продолжения сотрудничества.
Украина рассчитывает на получение очередного транша МВФ (Международного валютного фонда) этой осенью. Но в случае его отсутствия в стране не будет глобальных проблем.
Об этом в интервью западным СМИ заявил президент Владимир Зеленский, текст опубликован на сайте президента.
По его словам, транш МВФ важен для экономической стабильности и инвестиционного климата.
— Поэтому мы обязательно сделаем то, что пообещали. Я думаю, что в начале осени или осенью будет транш. Сроками занимается правительство, — отметил Владимир Зеленский.
В то же время он подчеркнул, что и без транша Украина справится.
— Мы будем жить. У нас все есть, я вам серьезно говорю. Мы увеличили таможенные поступления, также налоговая работает гораздо лучше. Мы выведем все предприятия из убыточных в прибыльные. На сегодня уже понимаем эти шаги. Поэтому я не вижу в этом глобальной проблемы. В любом случае надо научиться жить самостоятельно. И мне кажется, что это правильно во всех смыслах, — добавил Владимир Зеленский.
Напомним, ранее миссия МВФ во время работы в Киеве определила для Нацбанка ряд требований для продолжения сотрудничества.