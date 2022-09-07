Коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» должно за газ разным поставщикам 106 миллионов гривен. Если КП не заключит договоры реструктуризации долгов, то счета предприятия снова могут арестовать.

Об этом шла речь на заседании бюджетной комиссии Николаевского горсовета во вторник 6 сентября, пишут «НикВести».

Директор предприятия Николай Логвинов сообщил, что в декабре 2021 года облтеплоэнерго получило от государства 264 миллиона гривен. За счет этой суммы закрыли часть долгов, накопленные по 1 июня 2021 года.

Напомним, что огромные задолженности у предприятия возникли из-за разницы между утвержденным и экономически обоснованным тарифом. КП отпускало тепло населению по утвержденным тарифам в то время, как цены на газ и транспортировку значительно выросли.

Таким образом, остаток долга перед «Николаевгазом» составляет 17,5 миллиона гривен, срок реструктуризации, по которой планируют заключить договор, — 84 месяца. По дочерней компании «Газ Украины» долг — 8 миллионов 600, срок реструктуризации — 72 месяца. По НАК «Нафтогаз Украины» долг — 80 миллионов гривен, срок реструктуризации — 84 месяца.

Николай Логвинов отметил, что договоры должны начать выполняться через 6 месяцев после отмены военного положения, однако подписать их нужно уже сейчас.

— Эти договоры должны быть обязательно сделаны, подписаны. Мы с этим затянули. Если мы этого не сделаем, то в конце сентября НАК «Нафтогаз» подает исполнительные листы и у нас арестовываются все счета. И мы теряем возможность оперативно использовать средства. У НАК «Нафтогаз» своя политика, им плевать, что идет война, — сказал директор КП.

В итоге члены бюджетной комиссии большинством голосов поддержали заключение договоров реструктуризации, данный вопрос рассмотрят на сессии.

Напомним, после начала широкомасштабной войны Кабмин принял решение оставить цены на газ для населения без изменений. Льготная цена будет действовать и для критически важных предприятий.

Как сообщалось, мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что отопительный сезон 2022/2023 в Николаеве должен пройти по плану, хоть и будет самым сложным за все годы.

Ранее мэр сообщал, что в Николаеве планируют «зашивать» квартиры без окон, владельцы которых эвакуировались.

Также городские власти Николаева рассматривали вариант выборочного отопления домов в зимний период. Это прежде всего коснется домов, где не успели вовремя заменить разбитые окна. Кроме того, часть домов невозможно будет отапливать из-за технических проблем.

Напомним, что утром 26 июля российская ракета попала в одну из котельных Николаева. Директор коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов сообщал, что ее починят до старта отопительного сезона.

Вицепремьер Украины, вице-миниср по вопросам реинтеграции Ирина Верещук рассказала о процессе возможной частичной эвакуации из Николаевской, Харьковской и Запорожской областей.