Европейская комиссия в среду предложила выделить 5 млрд. евро макрофинансовой помощи Украине.

Об этом сообщила президент комиссии Урсула фон дер Ляен, пишет « Европейская правда ».

— Ситуация в Украине требует нашей неослабевающей поддержки. Сегодня Европейская комиссия предлагает Украине дополнительные 5 млрд евро макрофинансовой помощи, сообщила она.

По ее словам, этот кредит дополняет 10 млрд. евро, которые Европейский Союз уже предоставил Украине в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи.

18 мая Еврокомиссия предложила предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере до 9 млрд. евро в 2022 году в связи с агрессией России.

Первый транш в размере 1 миллиарда евро пришел Украине в начале августа.

До сих пор в ЕС продолжались споры между государствами-членами по поводу гарантирования оставшихся 8 млрд евро и выделение помощи затянулось.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз планирует создать трастовый фонд солидарности для финансирования обновления Украины. Государствам-членам ЕС сообщили, что они должны оплатить основную часть расходов.