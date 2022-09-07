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Европейская комиссия в среду предложила выделить 5 млрд. евро макрофинансовой помощи Украине.
Об этом сообщила президент комиссии Урсула фон дер Ляен, пишет « Европейская правда ».
— Ситуация в Украине требует нашей неослабевающей поддержки. Сегодня Европейская комиссия предлагает Украине дополнительные 5 млрд евро макрофинансовой помощи, сообщила она.
По ее словам, этот кредит дополняет 10 млрд. евро, которые Европейский Союз уже предоставил Украине в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи.
18 мая Еврокомиссия предложила предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере до 9 млрд. евро в 2022 году в связи с агрессией России.
Первый транш в размере 1 миллиарда евро пришел Украине в начале августа.
До сих пор в ЕС продолжались споры между государствами-членами по поводу гарантирования оставшихся 8 млрд евро и выделение помощи затянулось.
Ранее сообщалось, что Европейский Союз планирует создать трастовый фонд солидарности для финансирования обновления Украины. Государствам-членам ЕС сообщили, что они должны оплатить основную часть расходов.
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Европейская комиссия в среду предложила выделить 5 млрд. евро макрофинансовой помощи Украине.
Об этом сообщила президент комиссии Урсула фон дер Ляен, пишет « Европейская правда ».
— Ситуация в Украине требует нашей неослабевающей поддержки. Сегодня Европейская комиссия предлагает Украине дополнительные 5 млрд евро макрофинансовой помощи, сообщила она.
По ее словам, этот кредит дополняет 10 млрд. евро, которые Европейский Союз уже предоставил Украине в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи.
18 мая Еврокомиссия предложила предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере до 9 млрд. евро в 2022 году в связи с агрессией России.
Первый транш в размере 1 миллиарда евро пришел Украине в начале августа.
До сих пор в ЕС продолжались споры между государствами-членами по поводу гарантирования оставшихся 8 млрд евро и выделение помощи затянулось.
Ранее сообщалось, что Европейский Союз планирует создать трастовый фонд солидарности для финансирования обновления Украины. Государствам-членам ЕС сообщили, что они должны оплатить основную часть расходов.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга