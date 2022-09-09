Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о выполнении на 70% плана санкций против РФ, представленного в апреле этого года.

Об этом Андрей Ермак сказал во время прошедшего в формате видеоконференции заседания Международной экспертной группы по санкциям против России, сообщает сайт президента

Ермак поздравил членов группы «с достижением весомого результата – выполнением на 70% Плана действий, представленного в апреле этого года».

Руководитель ОП предложил членам группы Ермака-Макфола новые идеи для обсуждения. В первую очередь речь идет о документе о признании России государством – спонсором терроризма.

Еще одним важным вопросом, как отметил Ермак, запрет на получение виз российскими гражданами.

Участники встречи также обсудили необходимость введения санкций в области атомной энергетики, отказ от импорта урана из России. Также речь шла о системной пошаговой реализации ограничения цены на российскую нефть, что существенно снизит поступление в бюджет РФ и повлияет на ее нефтедобывающую отрасль.