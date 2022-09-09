Среди обилия похожих друг на друга смартфонов особняком стоят складные модели. Пока на рынке их совсем немного, и среди них особо выделяется флагман Samsung Galaxy Fold 4. Смартфоны-раскладушки также есть в ассортименте у Motorola и Huawei. Если потребители положительно оценят возможности подобной технологии, очень может быть, что все остальные производители техники тоже обратят внимание на эту нишу.

Как это стало возможно

Самой сложной задачей при реализации концепции гнущихся экранов была проблема поиска материала. Стекло не гнется, поэтому в качестве подложки для экранов складных смартфонов стали использовать гибкий пластик. Для того, чтобы добиться нужного результата, чтобы материал подложки был достаточно прочным и долговечным, понадобились годы поисков и экспериментов. Результаты себя оправдали, и теперь возможно приобрести оригинальный девайс со складным экраном.

Для подобных устройств используются технологии OLED и AMOLED.

Сегодня принцип экрана-раскладушки используют не только для смартфонов, но и для планшетов.

Преимущества покупки складного смартфона

Складные смартфоны – в некотором роде инновация. Из этого можно сделать вывод, что производители серьезно заинтересованы в высоком качестве продукции. Чтобы завоевать рынок, нужно, чтобы люди положительно оценили новый товар.

Плюсы смартфонов-раскладушек:

Большой экран. Есть складные смартфоны, которые в сложенным виде очень компактны. При развороте экрана они выглядят как классический смартфон. И есть также модели, экран которых при разворачивании становится размером с дисплей среднего планшета. Это очень удобно, если вам приходится работать с телефона: набирать тексты, редактировать фотографии, просматривать документы и т.д. Большой экран обязательно понравится геймерам. Использование производительных модулей. Складные смартфоны толще, чем обычные, поэтому их легко оснастить более мощным процессором, надежной системой охлаждения, емкой батареей, несколькими камерами. Одинаковые возможности камер. Задняя камера устройства может работать точно так же, как и передняя. За счет этого улучшается качество снимков, сделанных на раскладушку. Оригинальность. Многие пользователи любят выделяться из толпы. Со складным смартфоном это получится само собой. Samsung Galaxy Fold 4 выглядит ярче, чем последние айфоны. Тем более, как правило, интерес к технике Apple возрастает во время презентации новинки, затем ажиотаж идет на спад. А смартфоны-раскладушки еще долго будет удивлять публику.

Какие есть минусы

Стоимость замены экрана для складного смартфона будет впечатляющей, поэтому с девайсом нужно обращаться очень бережно.

Корпуса раскладушек толще, чем у классических смартфонов, некоторые пользователи это не приветствуют.



Реклама