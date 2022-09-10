В сети ресторанов быстрого питания McDonald's прокомментировали слухи по поводу открытия 20 сентября и отметили, что рестораны готовят, но к открытию придется еще подождать.

Об этом глава отдела коммуникаций украинского McDonald's Алеся Муджири написала в Facebook.

— Есть определенный уровень сервиса, чистоты и качества, которое мы соблюдаем. Вы по нам соскучились, а мы еще больше. Но нужно еще подождать и не вестись на вбросы горе-пабликов, – написала она. Муджири подтвердила, что сеть готовит рестораны к открытию, люди восстанавливают навыки и ожидают поставки продуктов.

По ее словам, как только у сети будет окончательная дата открытия, всю информацию сообщат «с максимальными деталями, которые мы сможем озвучить».

Ранее в СМИ распространялись слухи, что сеть будто начнет открытие с 20 сентября.