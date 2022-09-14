Продуктовая ИТ-компания EVO при поддержке глобального лидера по цифровым платежам Visa, коммуникационного агентства Banda и информационного содействия Министерства цифровой трансформации Украины и Министерства иностранных дел Украины создала маркетплейс Made with bravery — электронную площадку, на которой будут продаваться товары, произведенные в Украине.

Его цель – объединить в сообщество украинских производителей, популяризировать украинское за рубежом и способствовать экспорту украинских товаров. И таким образом помогать развитию украинского бизнеса и восстановлению Украины. Доставку товаров производит Укрпочта.

Бизнес в очередной раз объединяет усилия для поддержки украинского на международной арене: EVO, Visa и Banda представляют маркетплейс товаров, произведенных в Украине украинскими производителями. Проект получил информационную поддержку от Министерства цифровой трансформации, Министерства иностранных дел Украины, Офиса по развитию предпринимательства и экспорта и национального проекта Дія.Бізнес. Логистический партнер проекта – Укрпочта, которая обеспечивает доставку за границу.

— Маркетплейс Made with Bravery — прекрасная возможность показать крутые товары и продукты украинских компаний широкой публике. У Украины есть смелые предприниматели и первоклассные бренды, о которых должен знать весь мир. Эта платформа позволит бизнесу масштабироваться и находить новых клиентов. А это прибыль, рабочие места, возможность донатить и удерживать экономику Украины на стабильном уровне. К тому же это еще одна возможность для людей из других стран узнать об украинском и поддержать нас, — комментирует Михаил Федоров, вице-премьер-министр – Министр цифровой трансформации Украины. — Во время войны поддержка украинских компаний очень важна, особенно среднего и малого бизнеса. Поэтому МИД системно работает над продвижением украинской продукции за границей. Новая онлайн-площадка украинских товаров с доставкой по всему миру поможет украинскому бизнесу экспортировать и зарабатывать деньги за границей. МИД будет максимально содействовать его продвижению. Призываю украинских производителей активно открывать новые возможности этого ресурса, – говорит Дмитрий Кулеба, Министр иностранных дел Украины.

На маркетплейсе представлены вещи разных категорий для разных возрастов и полов: одежда, обувь, аксессуары, товары для дома. А также еда и напитки, которые имеют длительный срок годности и могут доставляться.

Продавать свои товары могут украинские производители, отвечающие определенным требованиям. Эти требования проверяются при регистрации. В частности, продавцом на маркетплейсе может являться исключительно субъект предпринимательской деятельности, зарекомендовавший себя на рынке Украины как производитель/продавец товаров высокого качества. В первую очередь речь идет о брендах, представленных в социальных сетях, имеющих хорошие фото и описание товара. Также в приоритете – производители уникальных, аутентичных вещей. Узнать подробности об условиях регистрации производителя, размещении товаров и других аспектах присоединения к сообществу производителей Made with bravery можно по этой ссылке. Кроме того, если мерчант пополняет счет маркетплейса бизнес-картами Visa, он дополнительно получает компенсацию в размере 10% (детали и срок действия акции – по ссылке ).

— Украинские производители, в частности, дизайнеры одежды, обуви и украшений, уже давно получили признание в мире. В их изделиях ходят самые известные звезды. Однако пока креативность, оригинальность и отличное качество этих товаров неизвестны широкой общественности. Мы стремимся влюбить весь мир в украинское, закрепить убеждение, что украинское это крутое. Именно для этого мы создали маркетплейс Made with bravery. И именно поэтому критерии, которым должен отвечать продавец маркетплейса, высоки. Наша цель – чтобы и товар, и качество сервиса при покупке украинского приятно удивляли иностранного покупателя. И «сделанный в Украине» стал неотъемлемой частью его жизни и быта, — объясняет Николай Палиенко, CEO и соучредитель EVO.

5% от стоимости каждого приобретенного товара маркетплейс передает фандрейзинговой платформе United24. Специальная комиссия платформы направляет данные средства на актуальные на тот момент программы восстановления Украины. Кроме того, при оплате картой Visa дополнительно еще 5% от стоимости покупки также перечисляются United24 в поддержку и восстановление государства.

— Поддержка малого и среднего бизнеса — одно из глобальных направлений компании Visa. Украинские предприниматели героически продолжают работу в сложнейших условиях и держат на собственных плечах экономику страны, и наша обязанность, как крупного бизнеса, создать все условия для расширения рынков сбыта. Благодаря инициативе всех партнеров этот проект не только открывает международные возможности для украинских производителей, но и поддерживает восстановление Украины, — отмечает Вера Платонова, старший вице-президент, директор по региональному развитию Visa в 17 странах.

Согласно данным Киевской школы экономики, общая сумма прямого ущерба инфраструктуры достигает $114.5 млрд. Поэтому поддержка восстановления страны очень актуальна, ведь требует значительных средств. Каждая покупка на Made with bravery - кирпич в «новых стенах» Украины. Эта идея стала основой первой коммуникационной кампании Made with bravery.

— Первой коммуникацией мы доносим иностранцам идею самого маркетплейс: покупая украинские товары, ты помогаешь отстраивать Украину. Каждая покупка получает новый смысл, становится метафорическим кирпичом в новых стенах. Персонажами из ролика мы подчеркнули смелость наших производителей, которые продолжают создавать, несмотря на все разрушения от российских ракет. А сам ролик сделали руками в стиле стопмоушн, чтобы лучше передать дух украинского крафта, – объясняет Алексей Дивисенко, креативный директор проекта в Banda.

Made with bravery доставляет заказы во многие страны мира. С их полным перечнем можно ознакомиться по ссылке. Просмотреть сайт маркетплейса можно по ссылке https://shop.brave.ua, а узнать больше деталей о покупке и правилах оплаты заказа в соответствующем разделе сайта по ссылке.

Доставку приобретенных товаров производит национальный оператор почтовой связи Укрпочта. Сроки доставки в конкретную страну мира определяются правилами работы почтового оператора. Больше деталей можно найти на сайте Укрпочты.

Каждый может стать послом проекта и поддержать украинского производителя распространением информации о маркетплейсе среди иностранцев.



