Букмекерские конторы обновила котировки на итоги предстоящего Чемпионата мира по футболу, который состоится в Катаре.

Эксперты – главный фаворит турнира сборная Бразилии

Согласно коэффициентам, которые опубликовали букмекерские конторы Украины, главным фаворитом Чемпионата мира по футболу является сборная Бразилии.

Шансы бразильской команды завоевать рекордный шестой Кубок Мира оцениваются в 5,50.

При этом аналитики считают, что у бразильских футболистов есть несколько конкурентов. Самый главный – это сборная Англии с котировкой на победу 6,50, а замыкает тройку лидеров рейтинга национальная команда Франции (7,00).

В список основных претендентов также попали сборные Испании (9,00), Аргентины (10,00), Германии (12,00) и Португалии (13,00).

Напомним, что сборная Украины остановилась в шаге от завоевания путевки на ЧМ-2022. После успешного матча на поле Шотландии подопечные Александра Петракова досадно уступили национальной команде Уэльса.

Чего ожидать от Чемпионата мира в Катаре?

Предстоящие соревнования в Катаре станут первыми в истории футбола, которые вместо летнего периода будут проведены зимой. Открытие чемпионата запланировано на 20 ноября, а финальное событие соревнований состоится в Дохе 18 декабря.

Также предстоящий Кубок Мира примечателен тем, что он станет последним в классической формации – со следующих розыгрышей количество участников будет увеличено до 36 стран, вместо классических 32 сборных.

Географическое расположение мест, где состоятся матчи Чемпионата мира, также повлияло на ряд других футбольных факторов. К примеру, из-за знойной жары, которая прогнозируется на период матчей, сокращены сроки проведения турнира. Также власти Катара были вынуждены произвести частичную легализацию продажи алкогольных напитков, которые пользуются спросом у футбольных болельщиков. Впрочем, употреблять их можно будет исключительно в фан-зонах, которые будут оборудованы для просмотра матчей на больших экранах.

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