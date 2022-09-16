Ассоциация газового рынка Украины заявила, что газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» продает отдельным операторам газораспределительных сетей технологический газ по цене, достигающей 145 000 гривен за тысячу кубических метров.

Об этом пишет ЛІГА.net.

«ООО «ГК «Нафтогаз Украины» не включило в балансирующую группу ряд газораспределительных компаний, находящихся в зоне проведения боевых действий (АО «Херсонгаз», АО «Харьковгаз», АО «Харьковгоргаз», АО «Днепропетровскгаз»). ООО «ГК «Нафтогаз Украины» выставляет этим компаниям счета за технологический газ как поставщик «последней надежды» по заоблачным ценам», – говорится в заявлении ассоциации.

Она показала акт приемки-передачи природного газа, отправленный Харьковгоргазу по итогам августа, свидетельствующий о том, что в отдельные дни прошлого месяца стоимость газа для технологических затрат составляла 140 000 грн за тысячу кубометров и более.

Это в 20 раз выше предусмотренных Кабмином 7 420 грн за тысячу кубических метров.

Глава Ассоциации газового рынка Денис Сенектутов заявил, что эти счета ежедневно «формируют искусственную задолженность» облгазов.

– Эта проблема будет расти в геометрической прогрессии с наступлением отопительного сезона, – предупредил он.

Проблемы этих облгазов возникли еще летом. В начале июля три из них заявили, что Нафтогаз отказался им продавать газ по регулируемой цене из-за непогашения задолженности за поставки в период с 1 марта по 30 апреля 2022 года.

Нафтогаз объяснил, что несколько облгазов, в том числе те, что сейчас получили счета с «заоблачными ценами», отказываются заключать договоры о договорном списании с текущих счетов – обязательное условие для поставки газа по специальной цене. Компания заявила, что это лишает ее возможности взимать с них задолженность за отобранный, но неоплаченный газ.