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Миссия МВФ начнет работу над новой специальной программой с Украиной в октябре.
Об этом написал премьер-министр Денис Шмигаль у себя в Telegram-канале во вторник, 20 сентября.
Глава Кабмина во вторник встретился с руководительницей МВФ Кристиной Георгиевой в Нью-Йорке, где на днях проходит 77-я сессия Генассамблеи ООН.
Шмигаль поблагодарил МВФ и Георгиев за скорую реакцию на вызовы, с которыми Украина столкнулась из-за полномасштабной российской агрессии, и за 1,4 млрд долларов помощи.
- Рассчитываем на продолжение нашего активного и тесного взаимодействия, ведь поддержка МВФ является основой дальнейшего финансового развития нашей страны, - заявил украинский премьер.
13 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ выделит 1,4 млрд долларов дополнительной помощи Украине.
Миссия МВФ начнет работу над новой специальной программой с Украиной в октябре.
Об этом написал премьер-министр Денис Шмигаль у себя в Telegram-канале во вторник, 20 сентября.
Глава Кабмина во вторник встретился с руководительницей МВФ Кристиной Георгиевой в Нью-Йорке, где на днях проходит 77-я сессия Генассамблеи ООН.
Шмигаль поблагодарил МВФ и Георгиев за скорую реакцию на вызовы, с которыми Украина столкнулась из-за полномасштабной российской агрессии, и за 1,4 млрд долларов помощи.
- Рассчитываем на продолжение нашего активного и тесного взаимодействия, ведь поддержка МВФ является основой дальнейшего финансового развития нашей страны, - заявил украинский премьер.
13 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ выделит 1,4 млрд долларов дополнительной помощи Украине.