Миссия МВФ начнет работу над новой специальной программой с Украиной в октябре. Об этом написал премьер-министр Денис Шмигаль у себя в Telegram-канале во вторник, 20 сентября.

Глава Кабмина во вторник встретился с руководительницей МВФ Кристиной Георгиевой в Нью-Йорке, где на днях проходит 77-я сессия Генассамблеи ООН.

Шмигаль поблагодарил МВФ и Георгиев за скорую реакцию на вызовы, с которыми Украина столкнулась из-за полномасштабной российской агрессии, и за 1,4 млрд долларов помощи.

- Рассчитываем на продолжение нашего активного и тесного взаимодействия, ведь поддержка МВФ является основой дальнейшего финансового развития нашей страны, - заявил украинский премьер.

13 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ выделит 1,4 млрд долларов дополнительной помощи Украине.