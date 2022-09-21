Получать цветы в подарок – это настоящее удовольствие. Но не меньшее наслаждение – дарить цветы. Каждый, кто сталкивается с этими совершенными произведениями природы, всегда чувствует возвышение от прикосновения с прекрасным, ведь одной из древнейших человеческих традиций является украшение себя и своего жилища цветами. Выбрать достойный букет в подарок – это одновременно сложное и приятное дело, своеобразный акт, который время от времени совершает каждый человек.

Очевидно, что сделать лучший выбор можно только в том случае, если существует хорошее предложение, которое позволяет сравнить цветы, обдумать декор, представить себе готовый букет в руках получателя. Магазин цветов Украфлора является прекрасным местом, где это можно сделать неторопливо, одновременно наслаждаясь волшебной атмосферой самого уважаемого флористического бутика Украины.

Что предлагает цветочная компания

Каталог этого, без преувеличения, флагмана отечественной флористики включает в себя множество живых растений, букетных цветов, а также товаров, касающихся растительного мира и изящных безделушек, которые сами по себе являются прекрасными подарками.

Срезные (букетные) цветы. В ассортименте всегда присутствуют розы, гвоздики, герберы, лилии, хризантемы, а также сезонные цветы – тюльпаны, нарциссы, пионы, гладиолусы. Собрать букет и декорировать его, согласно пожеланиям клиента, с удовольствием помогут опытные специалисты-флористы. В салоне представлена огромная коллекция декоративно-лиственных и цветущих растений, среди которых фикусы, драцены, пальмы, папоротники, орхидеи, фиалки и т.д. Достопримечательностью этого сегмента является эксклюзивная коллекция бонсай – деревьев-миниатюр, выращенных по японской традиции. Садовые растения. В магазине всегда можно купить подросшие саженцы и семена, а также получить консультацию специалиста по их выращиванию. Сопутствующие товары и инструменты. Это горшки любых размеров и дизайна, лейки, металлические изделия (ножницы, секаторы, ножи), флористический декор (упаковочные материалы, ленты, кружево), удобрения и другие необходимые для цветоводства вещи. Интерьер интерьера. На полках салона представлены десятки моделей ваз, подсвечники, статуэтки, искусственные растения, фоторамки и т.д. Подарки и вкусности. Множество милых безделушек, цель которых одна – радовать и дарить праздничное настроение.

Итак, посетив цветочный салон Ukraflora, любой посетитель имеет возможность провести некоторое время в окружении живых растений, получить консультации специалистов, выбрать незаурядные подарки для близких людей и вообще – временно забыть о неотложном и погрузиться в мир прекрасного.

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