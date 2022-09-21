Игристое вино может быть произведено где угодно, а вот шампанское — исключительно в Шампани. Об этом стоит помнить, изучая историю этого торжественного алкоголя. Ниже раскроем несколько секретов его изобретения.

Как все начиналось

Изначально игристость — это естественный процесс, который является результатом взаимодействия дрожжей, перерабатывающих сахар в углекислый газ и алкоголь во время брожения.

Открытие было до смешного простым и случайным. Виноделы, которые в Средневековье разливали вино из погреба по бутылкам, думая, что оно готово, обнаружили, что на самом деле напиток начинает бродить при повышении температуры.

И только в начале XVIII века во французском регионе Шампань стали досконально изучать феномен игристости. Благодаря этому процесс целенаправленного ее достижения стал возможным.

Процесс производства первого игристого

Еще несколько веков назад в процесс изготовления игристого вина был простым.

Собранный урожай прессовали и отправляли в бочки, где начинался процесс брожения. На фоне низких температур он заканчивался достаточно быстро. Вино сохраняло в своем составе некоторое количество сахара.

Позднее, с наступлением весны и повышением температуры брожение возобновлялось. В результате газ, который образовался, приводил вино в бурлящее состояние. Таким его пили прямо из бочек.

После XVII века

Уже в конце XVII – начале XVIII века специалисты из Шампани решили улучшить условия хранения и транспортировки игристого вина. Так шампанское получило бутылки. Вино в них становилось красивым, игристым, а пузырьки длительно сохранялись в бокале. Это значительно подняло интерес общественности к винам из Шампани.

Уже в XIX веке процесс производства шампанского стал более управляемым. Специалисты смогли сделать новые технические открытия изготовления бутылок, пробок, а также в комбинации сахара и дрожжей в вине.

Так, если раньше игристое вино в 50% случаев под высоким давлением повреждало тонкие стенки бутылок, то позднее были разработаны емкости специальной формы и из толстого стекла, которые выдерживали любые процессы, происходящие внутри. Сегодняшняя бутылка для шампанского способна выдерживать давление до 20 бар.

Что касается пробки, то самый первый ее вариант — это деревянная, обернутая пенькой, смоченной в жире. Но такой вариант не задерживал испарение жидкости и газов. Чуть позднее, в 1685 году разработали корковую пробку, которую сегодня повсеместно используют в бутылках с шампанским.

Сахар и дрожжи

До 1860 года виноделы сами не понимали, как начинается и почему происходит процесс брожения. Только потом Луи Пастер смог доказать присутствие в вине живых организмов — дрожжей, которые активно преобразуют сахар в углекислый газ и алкоголь. Доказано, что на один литр вина достаточно четырех граммов сахара, чтобы началась реакция и давление в бутылке поднялось на 1 бар — это было открытие в области деликатного вторичного брожения игристого вина.

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