С наступлением холодов, необходимо задумываться над поддержанием комфортной температуры в собственном жилище. Чтобы не замерзнуть зимой, заблаговременно подумайте, как утеплить окна и стены. А еще подберите хороший котел, который сможет обеспечить тепло, при этом, экономно расходуя природные ресурсы.

Какие бывают котлы

В продаже можно найти множество различных видов отопительного оборудования. Выбирая котлы, следует руководствоваться основными критериями. Среди них:

материал теплообменника;

расположение устройства;

количество контуров;

тип камеры сгорания;

наличие автоматики и дополнительных возможностей.

Рассмотрим их подробнее. Среди наиболее распространенных материалов для изготовления теплообменников выделяют:

чугун;

нержавеющую сталь;

медь.

Чугун наиболее долговечный. Материал не подвергается коррозии, он устойчив к ударам. Вместе с тем, он имеет большой вес и может быть поврежден при неправильном обращении и установке.

Сталь – самый распространенный и бюджетный вариант. Ее используют в большинстве современных котлов. Однако, следует понимать, что даже нержавейка может коррозировать при длительном применении. Поэтому, рассчитывать, что такой котел прослужит вам несколько десятков лет не стоит.

Альтернативное решение – медные теплообменники. Вода не оказывает на них негативного влияния. К тому же материал славится высокой теплопроводностью. Единственный недостаток – цена. Такие котлы стоят недешево.

По типу расположения различают напольные и настенные агрегаты.

По количеству контуров котлы бывают одноконтурные и двухконтурные. Первые работают только на обогрев воздуха. Вторые позволяют обеспечить подачу горячей воды.

Камеры сгорания в тепловых агрегатах могут быть открытые и закрытые. Котлы с открытыми камерами используют кислород из помещения с установленным оборудованием. С закрытыми – всасывают воздух с улицы с помощью специального дымохода.

Мощность – важный критерий

При выборе котла не забывайте о мощностных характеристиках. Это основной параметр, который позволит определить помещение какой площади сможет обогреть котел и насколько качественно это будет сделано.

Помимо стандартных формул и расчетов, всегда учитывайте теплоизоляцию дома, количество окон и дверей, балконов, тип вентиляционной системы.

С выбором хорошего котла вам помогут консультанты интернет-магазина maxi.az. Здесь же вы сможете заказать качественное оборудование по приятным ценам.

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