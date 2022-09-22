С наступлением холодов, необходимо задумываться над поддержанием комфортной температуры в собственном жилище. Чтобы не замерзнуть зимой, заблаговременно подумайте, как утеплить окна и стены. А еще подберите хороший котел, который сможет обеспечить тепло, при этом, экономно расходуя природные ресурсы.
В продаже можно найти множество различных видов отопительного оборудования. Выбирая котлы, следует руководствоваться основными критериями. Среди них:
материал теплообменника;
расположение устройства;
количество контуров;
тип камеры сгорания;
наличие автоматики и дополнительных возможностей.
Рассмотрим их подробнее. Среди наиболее распространенных материалов для изготовления теплообменников выделяют:
чугун;
нержавеющую сталь;
медь.
Чугун наиболее долговечный. Материал не подвергается коррозии, он устойчив к ударам. Вместе с тем, он имеет большой вес и может быть поврежден при неправильном обращении и установке.
Сталь – самый распространенный и бюджетный вариант. Ее используют в большинстве современных котлов. Однако, следует понимать, что даже нержавейка может коррозировать при длительном применении. Поэтому, рассчитывать, что такой котел прослужит вам несколько десятков лет не стоит.
Альтернативное решение – медные теплообменники. Вода не оказывает на них негативного влияния. К тому же материал славится высокой теплопроводностью. Единственный недостаток – цена. Такие котлы стоят недешево.
По типу расположения различают напольные и настенные агрегаты.
По количеству контуров котлы бывают одноконтурные и двухконтурные. Первые работают только на обогрев воздуха. Вторые позволяют обеспечить подачу горячей воды.
Камеры сгорания в тепловых агрегатах могут быть открытые и закрытые. Котлы с открытыми камерами используют кислород из помещения с установленным оборудованием. С закрытыми – всасывают воздух с улицы с помощью специального дымохода.
При выборе котла не забывайте о мощностных характеристиках. Это основной параметр, который позволит определить помещение какой площади сможет обогреть котел и насколько качественно это будет сделано.
Помимо стандартных формул и расчетов, всегда учитывайте теплоизоляцию дома, количество окон и дверей, балконов, тип вентиляционной системы.
С выбором хорошего котла вам помогут консультанты интернет-магазина maxi.az. Здесь же вы сможете заказать качественное оборудование по приятным ценам.
Реклама
С наступлением холодов, необходимо задумываться над поддержанием комфортной температуры в собственном жилище. Чтобы не замерзнуть зимой, заблаговременно подумайте, как утеплить окна и стены. А еще подберите хороший котел, который сможет обеспечить тепло, при этом, экономно расходуя природные ресурсы.
В продаже можно найти множество различных видов отопительного оборудования. Выбирая котлы, следует руководствоваться основными критериями. Среди них:
материал теплообменника;
расположение устройства;
количество контуров;
тип камеры сгорания;
наличие автоматики и дополнительных возможностей.
Рассмотрим их подробнее. Среди наиболее распространенных материалов для изготовления теплообменников выделяют:
чугун;
нержавеющую сталь;
медь.
Чугун наиболее долговечный. Материал не подвергается коррозии, он устойчив к ударам. Вместе с тем, он имеет большой вес и может быть поврежден при неправильном обращении и установке.
Сталь – самый распространенный и бюджетный вариант. Ее используют в большинстве современных котлов. Однако, следует понимать, что даже нержавейка может коррозировать при длительном применении. Поэтому, рассчитывать, что такой котел прослужит вам несколько десятков лет не стоит.
Альтернативное решение – медные теплообменники. Вода не оказывает на них негативного влияния. К тому же материал славится высокой теплопроводностью. Единственный недостаток – цена. Такие котлы стоят недешево.
По типу расположения различают напольные и настенные агрегаты.
По количеству контуров котлы бывают одноконтурные и двухконтурные. Первые работают только на обогрев воздуха. Вторые позволяют обеспечить подачу горячей воды.
Камеры сгорания в тепловых агрегатах могут быть открытые и закрытые. Котлы с открытыми камерами используют кислород из помещения с установленным оборудованием. С закрытыми – всасывают воздух с улицы с помощью специального дымохода.
При выборе котла не забывайте о мощностных характеристиках. Это основной параметр, который позволит определить помещение какой площади сможет обогреть котел и насколько качественно это будет сделано.
Помимо стандартных формул и расчетов, всегда учитывайте теплоизоляцию дома, количество окон и дверей, балконов, тип вентиляционной системы.
С выбором хорошего котла вам помогут консультанты интернет-магазина maxi.az. Здесь же вы сможете заказать качественное оборудование по приятным ценам.
Реклама