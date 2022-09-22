Каждый из нас может стать жертвой кибератак. Даже когда кажется, что ваша личность не является чем-то интересным для мошенников. Охотиться могут не только на финансовую информацию, но и на личные данные – дату рождения, номер телефона, электронную почту и т.д.

Следует понимать, что ответственность за личную безопасность в Интернете лежит исключительно на вас. Современные смартфоны облегчают жизнь, но из-за необдуманного использования могут стать причиной больших проблем.

Менеджер паролей

Каждый аккаунт должен иметь индивидуальный сложный пароль. Конечно, это не очень удобно, потому что запомнить большое количество информации очень сложно. Но хранить все яйца в одной корзине — чрезвычайно рискованно. Потому что можно одновременно потерять доступ ко всем важным записям.

Чтобы облегчить жизнь, можно использовать менеджер паролей. Программа будет автоматически генерировать и сохранять пароли, а пользователю достаточно запомнить один мастер-пароль для входа в приложение.

Менеджеры паролей способны качественно шифровать сохраненные данные, что значительно повышает уровень кибербезопасности пользователя. Доказано, что такая программа имеет 0% уязвимости к грубой хакерской атаке.

Фишинг

Фишинг – это завладение паролями или личной информацией путем обмана. Мошенники на почту или телефон отправляют сообщения, маскируясь под финансовые или административные учреждения, мобильных операторов, провайдеров Интернета, знакомых и т.д. Их цель – получение конфиденциальной информации.

Обычно такие письма поступают из сомнительной почты, орфографические ошибки и требуют от получателя мгновенных действий. Побудят выполнить их требования стандартными угрозами – блокировкой карты, штрафом или передачей номера другому лицу. Помните, что любая компания, заботящаяся о репутации, в случае возникновения срочного вопроса свяжется со своим клиентом по телефону или пригласит в офис лично.

Еще мошенники любят привлекать щедрыми подарками, для получения которых нужно просто предоставить личные данные. Все подобные листы должны быть перемещены в спам. Переходить по ссылкам в них – опасно.

Общественный Wi-Fi

Не защищенный паролем Wi-Fi только облегчает мошенникам работу. Под Wi-Fi любимого кафе или магазина может маскироваться хакерская сеть. И в случае инициализации в любом приложении, пароль может быть украден.

Выключайте Wi-Fi на всех устройствах, выходя из дома. Это поможет избежать ситуации случайного подключения.

Подключаясь к публичной сети, не используйте приложения, содержащие важную информацию.

При необходимости необходимо воспользоваться почтой или другой важной учетной записью при подключении к общественному Wi-Fi используйте VPN.

Держите в секрете свой номер телефона

Номер телефона является важной конфиденциальной информацией. Если есть необходимость постоянно общаться с большим количеством людей по телефону, пользуйтесь двумя номерами. Один будет «рабочий», а другой для банков, медицинских учреждений, ближайшего круга общения.

Защитить себя в Интернете – это достаточно просто.

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