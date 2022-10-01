Всемирный банк объявил о выделении дополнительных 530 миллионов долларов в помощь правительству Украины для удовлетворения неотложных потребностей, вызванных российским вторжением.

Об этом говорится в сообщении Всемирного банка.

— Финансирование от банка поддерживается своевременными кредитными гарантиями Соединенного Королевства (500 миллионов долларов) и Королевства Дания (30 миллионов долларов), — говорится в пресс-релизе.

На сегодняшний день Всемирный банк передал почти 13 миллиардов долларов США в качестве экстренного финансирования для Украины, включая обязательства и обещания доноров, из которых 11 миллиардов долларов были выплачены полностью.

— Помощь позволила Украине продолжать оказывать основные государственные услуги населению и помогла облегчить последствия масштабных человеческих и экономических потерь, вызванных войной, — говорится в сообщении пресс-службы Всемирного банка.

Напомним, Конгресс США поддержал выделение $12 миллиардов помощи Украине.