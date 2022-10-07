Объем недоимки российского «Газпрома» НАК «Нафтогаз Украины» за транзит газа составляет около $200 млн.

Об этом сообщил глава правления украинской компании Юрий Витренко в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

— Приблизительно $200 млн. Это то, что не доплатили по состоянию на сентябрь, но эта сумма увеличивается ежемесячно, – сказал Юрий Витренко.

При этом он отметил, что требование о недоплате – это первое требование, зафиксированное в арбитражной просьбе, а дальше компания работает над другими требованиями.

В то же время глава «Нафтогаза» отметил, что возможная остановка Россией транзита газа через Украину, к чему готовится компания, также может стать одним из предметов рассмотрения в арбитраже.

— Выставлять счета (после остановки транзита — прим.) будем, и, возможно, остановка транзита тоже будет одним из предметов рассмотрения арбитражем – нужно быть к этому готовым, – объяснил Юрий Витренко.

Ранее сообщалось, что НАК «Нафтогаз» инициирует новый международный арбитраж из-за отказа российского «Газпрома» полностью оплачивать транзит через Украину.