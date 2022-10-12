В ближайшие недели США намерены выделить Украине прямую бюджетную поддержку в размере 4,5 миллиарда долларов

Такое заявление сделала министр финансов США Джанет Йеллен перед встречей с украинским коллегой Сергеем Марченко, пишет Reuters.

Она добавила, что Штаты также присоединились к основным кредиторам Украины, которые приостановили выплаты по обслуживанию двустороннего долга страны в этом и в следующем году.

Джанет Йеллен также призвала партнеров и союзников как можно быстрее выполнить обязательства по поддержке Украины и присоединиться к Соединенным Штатам, поскольку Россия продолжает свои атаки на страну.

Напомним, что Вашингтон готов выделять Украине 1,5 миллиарда долларов в месяц для поддержки ее финансов, а также убеждает ЕС выделять аналогичные суммы.